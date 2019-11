Emilia Clarke se emocionó hasta las lágrimas al conocer a "su héroe" Barack Obama | Fuente: Instagram

Emoción a flor de piel. La actriz de "Game of Thrones" Emilia Clarke compartió en sus redes sociales dos fotografías en las que se le ve conociendo al expresidente Barack Obama.

La intérprete de la 'Madre de los Dragones' asistió a la edición 2019 al Dreamforce en el que participó junto a otros líderes sociales y empresariales del rubro informático.

"Suelta el maldito micrófono. Conocí a mi héroe y sí, las lágrimas estuvieron presentes (como mis terribles bromas). Barack Obama, gracias por estar vivo", escribió.

PRESIONES EN "JUEGO DE TRONOS"

La actriz británica Emilia Clarke, popular por encarnar a Khaleesi en "Game of Thrones", reveló que tras el final de la exitosa serie algunos productores la han presionado para que se desnude en nuevos proyectos audiovisuales, algo sobre lo que ella no está de acuerdo y prefiere evitar.



"He tenido peleas en el estudio de grabación, en las que defiendo 'no, la sábana se mantiene arriba' y me dicen 'no querrás decepcionar a tus fanáticos de 'Game of Thrones'". Y yo les digo ¡que se jodan!", narró Clarke en un episodio reciente del podcast "Armchair Expert", entrevistada por el cineasta Dax Shepard.



Clarke, al igual que gran parte del elenco de "Game of Thrones", protagonizó varias escenas que incluían desnudos durante las primeras temporadas de la serie, algo que se rebajó conforme avanzó el argumento.