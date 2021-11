La modelo Emily Ratajkowski confesó en su libro "My Body" los episodios de abuso sexual que ha sufrido. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Angela Weiss

La modelo británica Emily Ratajkowski publicó este noviembre su libro de memorias "My Body", en el que a través de ensayos explora temas como el empoderamiento femenino, el feminismo y el cuerpo, utilizando referencias autobiográficas como campo de reflexión.

Por ello, no es gratuito que en sus páginas también recoja episodios de abuso sexual que le tocó padecer a lo largo de su vida. Uno de ellos, según se reveló en octubre pasado, fue provocado por el cantante Robin Thicke durante la grabación del videoclip de "Blurred Lies".

Pero esta exposición al abuso sexual no sería la primera que Emily Ratajkowski debió sufrir. En "My Body" revela que a sus 15 años tuvo relaciones por primera vez con su novio de entonces, llamado Owen. Aquella oportunidad, sin embargo, no fue consensuada.

"Ojalá alguien me hubiera explicado que no le debía nada... ¿Por qué mi yo de 15 años no gritó a todo pulmón? ¿Quién me enseñó a no gritar? Me odiaba a mí misma... No le conté a nadie lo que había pasado ese fin de semana con Owen. Esto es lo que haces. Es el comienzo de cómo se olvida", escribió.

Para Emily Ratajkowski, "eso fue sexo sin consentimiento". "Yo era tan joven. Ni siquiera había tenido relaciones sexuales antes. Tantas mujeres jóvenes que conozco, sus primeras experiencias sexuales tempranas rozan la falta de consentimiento", manifestó.

"My Body", el nuevo libro de Emily Ratajkowski, salió a la luz este 9 de noviembre en Estados Unidos. | Fuente: Metropolitan Books

Luchar contra el silencio

De acuerdo con Emily Ratajkowski, sufrir "experiencias sexuales traumáticas" suelen venir acompañadas de un silencio en las víctimas, capaz de prolongarse durante años. Una situación que ha atestiguado en muchas de sus amigas "ferozmente feministas".

"Admitir que son una víctima les quita independencia y el poder por los que han luchado arduamente. Permanecen en silencio por su feminismo", aseveró.

De ahí que escribir le parezca una terapia que le ayuda a "organizar" sus pensamientos y perdonarse "por la forme en que sentí que había permitido que sucedieran ciertas cosa, porque así es como veía esas situaciones".

"Estaba interesada en comprobar la realidad a través de la escritura. Nombrar lo que había sucedido con Owen fue particularmente curativo. Estas fueron las experiencias que no quería ver, porque me hacían sentir fuera de control sobre mi propia vida y tenía miedo de reconocerlo", dijo Emily Ratajkowski.

"My Body" todavía no está traducido al castellano, pero el libro puede comprarse en la plataforma Amazon.

