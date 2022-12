En los últimos años, Emma Thompson ha formado parte de cintas como "Cruella", "Good Luck to You, Leo Grande", entre otras. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Jason Mendez

'Love Actually' se ha convertido en un clásico contemporáneo. Estrenada en 2003, la película no tardó en convertirse en esos títulos que se transmiten por la televisión en vísperas navideñas. Pero al contrario de muchos de sus fans, la actriz Emma Thompson, que formó parte del elenco, admitió que no ve la cinta por estas fechas.

"No [veo 'Love Actually'], fue hace 20 años", dijo en una reciente entrevista con el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show. Al ser consultada si le divierte recordar cómo es que se hizo el filme, la intérprete señaló: "En realidad no. No, solo dices: 'No sé si me pagaron muy bien por eso. Eso fue tan terrible. Ese fue ese terrible tráiler con el baño que realmente apestaba '... son solo las cosas que recuerdas".

En 'Love Actually', Emma Thompson encarnó a Karen, una ama de casa que es engañada por su esposo Harry (Alan Rickman). Ella lo descubre con un pequeño detalle: en Navidad recibe un CD de Joni Mitchell en vez del collar que vio que su pareja había comprado. Ese álbum de la cantautora canadiense, contó la actriz de 63 años, suele recibirlo como regalo de parte de sus fans.

"Tengo una casa separada para esos [discos]", ironizó Thompson. Este año, la ganadora de un Oscar participó en la película 'Good Luck to You, Leo Grande'. Además, es la encargada de dar vida a la profesora Tronchatoro en la nueva versión de "Matilda", todavía sin estrenar.

'Love Actually' en la picota

'Love Actually', considerada como la película navideña por excelencia de estos últimos años, fue declarada por una de sus actrices, la británica Lulu Popplewell, como 'Hate Actually', al verla como "cursi y sexista", según declaró en el podcast Almost Famous en octubre de 2020.

Popplewell interpretó, con 12 años, a la hija de la conocida actriz británica Emma Thompson, Daisy, en el filme de 2003, cuya dirección estuvo a cargo de Richard Curtis, guionista británico y famoso por películas como 'Notting Hill' o 'Cuatro bodas y un funeral'.

La actriz, que ahora se dedica al mundo de la comedia, indicó que "la película es una mierda, creo que ha envejecido mal". Consideró a 'Love Actually' sexista. "De hecho, odio la película por cómo se interpreta a la mujer, como objetos pasivos", aclaró Popplewell en el podcast británico.

Además, la actriz resaltó que le impresionó trabajar con estrellas del cine siendo pequeña al recordar que "Richard me presentó a Hugh Grant porque íbamos a coincidir hablando en una escena, y él dijo: '¿En serio tengo que trabajar con ella? Odio los niños'".

Lulu Popplewell recomendó que "no es bueno volver a verla" por considerarla "sexista", pero también confesó que "Curtis escribió la película en el contexto social de la época".

