La fanaticada de Emma Watson puede tomarse un respiro. La actriz, que interpretó a Hermione en la saga de “Harry Potter”, se retirará temporalmente; pero no de la actuación, sino de las redes sociales, como detalló el director de la agencia Untitled Entertainment.

Dicha aclaración se produjo luego de que el diario The Daily Mail revelara que la intérprete británica había “decidido pasar a la clandestinidad” para centrarse en su vida personal y en su relación con Leo Robinton, según fuentes cercanas a su entorno.

El medio, además, consignó que el agente de Watson había dicho que su carrera tomado una “pausa” y que “ahora mismo no va a involucrarse en nuevos proyectos”. Esta información causó furor entre sus seguidores y obligó a que Untitled Entertainment se pronuncie para desmentirlo.

“Las cuentas de redes sociales de Emma están inactivas, pero su carrera no lo está”, dijo Jason Weinberg, gerente de dicha agencia, en un comunicado enviado al portal Entertainment Weekly. Y aunque la actriz no aparece en el cine desde la última versión de “Mujercitas”, dirigida por Greta Gerwig, no significa que se despida de la actuación. Hay Emma Watson para rato.

La pausa de Emma Watson

Hace más de diez años, cuando se hallaba en la cresta de su popularidad por su papel de bruja adolescente en las ocho cintas de “Harry Potter”, Emma Watson decidió tomarse una pausa de la actuación.

Era el 2008 y la actriz, entonces de 18 años, anunció que iba a ponerle un alto a su carrera, pues planeaba enfocarse en sus estudios superiores. “Voy a enfrentarme a una difícil batalla, porque cuando acabe Harry Potter… definitivamente quiero ir a la universidad”, dijo al diario The Times.

Según Watson, había una vida más allá de la fama y de Harry Potter. “De lo que estoy segura es de que no voy a coger un trabajo en el cine solo porque no estoy haciendo nada más”, manifestó en ese entonces.

Su retiro fue parcial y, en el 2010, volvió al ruedo para filmar la cinta “My Week with Marilyn” y, más adelante, “Las ventajas de ser invisible”, uno de sus mayores éxitos después de la saga del joven mago.

