Emmanuel y Mijares darán concierto en vivo a través de Instagram

Emmanuel y Manuel Mijares cantarán en vivo por medio de Instagram. | Fuente: Líderes Mexicanos

Emmanuel y Manuel Mijares se unirán a través de Instagram para ofrecer un concierto en vivo en medio de la pandemia mundial. La noticia fue dada por el intérprete de “Chica del humo” quien a través de sus historias de esta red social, anunció la presentación.

Fueron sus fanáticos quienes pidieron que se reúnan y este miércoles 15 de abril deleitará a todos sus seguidores quienes prometieron unirse al live para verlos cantar.

Los cantantes entonarán sus mejores temas a partir de las 8 p.m., hora de México que es la misma para Perú. Después de muchísimo tiempo, Emmanuel y Mijares realizarán una colaboración como antes.

En varias ocasiones, el intérprete de “Sentirme vivo” aseguró que seguirá cantando hasta que su voz se lo permita: “Entregaré y cantaré mientras pueda, mientras mi voz esté bien y pueda disfrutar del escenario, seguiré cantando".

Emmanuel confirma concierto con Manuel Mijares en vivo. | Fuente: Instagram

Además, Emmanuel agregó lo siguiente: "Es una regla, nadie se escapa de esto (de retirarse). Sé que va a ocurrir, pero ahora no pienso en eso", comentó el intérprete, a quien le gustaría verse cantando hasta muy mayor, como Tonny Bennett o Pedro Vargas.

CONCIERTOS EN CUARENTENA

Líderes de la música y las artes, estrellas deportivas y comediantes -encabezados por Lady Gaga- buscarán educar e informar sobre los riesgos, la prevención y la respuesta por COVID-19. "One World: Together At Home" se podrá ver por Latinoamérica.

Podrás verlo a través del canal E! Entertainment, este sábado 18 de abril, a las 10 p.m. (Perú, Colombia, México), 11 p.m. (Chile y Venezuela) y medianoche (Argentina).

Será un espectáculo de dos horas liderado tres grandes anfitriones: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.