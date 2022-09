Enrique Iglesias ofrecerá otro concierto en la ciudad estadounidense Miami, el próximo 15 de octubre. | Fuente: Instagram / Enrique Iglesias

El cantante Enrique Iglesias causó gran furor en redes sociales después de compartir un videoclip en el que aparece besando de manera apasionada a una de sus fans. El hecho ocurrió en lo que parece el 'backstage' de un reciente concierto que ofreció en Las Vegas (Estados Unidos).

Desde su cuenta de Instagram, el mismo intérprete de temas como "Bailando" y "Nunca te olvidaré" publicó este momento en el que da un abrazo a una seguidora para, de inmediato, recibir un beso en la boca al que no le puso mucho resistencia. "Noche de viernes en Las Vegas. Nos vemos esta noche", escribió en su publicación.

Usuarios de distintas redes no tardaron en comentar el episodio. Algunos destacaron la "suerte" de la fan que pudo besar a Enrique Iglesias, mientras otros valoraban "la vieja escuela" del cantante, quien no se molestó ante este arrebato de su admiradora y, por el contrario, se marchó del lugar con una sonrisa en el rostro.

Como se recuerda, el año pasado Enrique Iglesias recorrió Estados Unidos y Canadá durante una gira conjunta con Ricky Martin. Juntos, visitaron ciudades como Las Vegas, Boston, Chicago, Los Ángeles y Miami, entre otras. Su tour terminó con un concierto en California, el 20 de noviembre de 2021.

Enrique Iglesias y el beso apasionado a su fan, antes de su concierto en Las Vegas (EE.UU.). | Fuente: Instagram / Enrique Iglesias

El último trabajo de Enrique Iglesias

Con un total de 11 discos de estudio, Enrique Iglesias estrenó su última producción en 2021. Su "Final Vol. 1" salió a la luz en septiembre del mencionado año, en medio de su gira con Ricky Martin por Norteamérica en la que participó como artista invitado el joven artista pop Sebastián Yatra.

Los últimos años, el hijo de Julio Iglesias con Isabel Preysler ha venido recibiendo una serie de reconocimientos por su carrera. En 2020, por ejemplo, los Billboard Latinos le concedieron el premio al artista latino más gran de la historia, y al año siguiente estuvo nominado al premio Latin Touring Artist of the Decade.

Con una carrera que inició en la década de 1990, con su disco debut "Enrique Iglesias", el artista madrileño ha conquistado a más de una generación con sus baldas de pop rock, que incluyen primeros éxitos como "Experiencia religiosa", "Trapecista", "Por amarte" y "No llores por mí".

Su salto al mercado anglosajón, que le dio el título de artista global, ocurrió en 1999, cuando lanzó su primer álbum en inglés, titulado "Enique". Desde entonces, temas como "Bailamos", "Rythm Divine", "Be With You", entre otros, han sido entonados en radios y discotecas de países de habla inglesa.

Su consolidación vino con "Escape", y desde entonces Enrique Iglesias ha acaparado más de una lista de reproducción musical.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 18 David Cronenberg y su nueva carne: una conversación sobre "Crímenes del futuro"

¡Volvió el maestro! La plataforma MUBI estrenó la última película del canadiense David Cronenberg. Renato León charla con los directores de cine peruano Gisella Barthe y Claudio Cordero sobre este perturbador y a la vez fascinante filme. ¿Obra maestra? Escucha y saca tus propias conclusiones.