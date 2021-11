Enrique Rocha le dio vida a León Bustamante, padre de Diego (Christopher Von Uckermann), en la novela "Rebelde". | Fuente: Twitter | Christopher Von Uckermann

El fallecido actor Enrique Rocha participó en una de las novelas más famosas de México: “Rebelde”. El artista de 81 años le dio vida a León Bustamante, padre de Diego, y era un hombre manipulador, duro y sin escrúpulos.

Tras conocerse la noticia de su muerte, los actores que formaron parte de RBD se despidieron de él recordando sus mejores momentos cuando grabaron juntos esta producción en el 2004.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Christopher Von Uckermann, quien le dio vida a Diego Bustamante:

“Siempre fuiste una gran persona. Recuerdo tu amabilidad y tu gran sentido del humor con todas las personas. Recuerdo nuestras buenas pláticas antes de entrar a escena. Que esa energía tan agradable siga por los cielos. Gracias amigo”, escribió el cantante compartiendo una foto de ambos.

A él se unió Dulce María, ‘Roberta Pardo’ en “Rebelde”: “Hasta siempre querido Rochón siempre recordaré nuestras pláticas intensas, tus consejos e historias que siempre tenían sabiduría y humor y tu “wiskol” te queremos y siempre te recordaremos un abrazo hasta el cielo”.

Christian Chávez, Giovanni en la telenovela juvenil, también se despidió de Enrique Rocha: “Descansa en paz Rochón, un wiskol pal cielo”, escribió. “Hasta siempre Rochón”, puso Alfonso Herrera, quien le dio vida a Miguel Arango. Anahí, la popular Mía Colucci “Que fortuna haberte conocido … Hasta siempre querido Rochón”.

Siempre fuiste una gran persona con un gran ♥️. Recuerdo tu amabilidad y tu gran sentido del humor con todas las personas.

Recuerdo nuestras buenas pláticas antes de entrar a escena.

Que esa energía tan agradable siga por los cielos✨✨✨

Gracias amigo ♥️♥️♥️ #Enriquerocha pic.twitter.com/3Q7rnCHz96 — Chrisvonuckermann (@christopheruck) November 8, 2021

¿Cuándo murió Enrique Rocha?

El reconocido actor Enrique Rocha falleció a los 81 años en México el domingo 7 de noviembre, de acuerdo con las declaraciones de Óscar Espejel, uno de los trabajadores del artista. Asimismo, aseguró que su fallecimiento se dio por causas naturales:

"El señor tenía muy buena salud, no tenía ningún antecedente, fue todo muy rápido y de manera natural", dijo para el diario El Universal.

Enrique Rocha era bastante famoso en México ya que en la mayoría de telenovelas que trabajó, hizo el papel de villano. Formó parte de “Dos mujeres, un camino”, “El privilegio de amar”, “Rubí”; y le dio la voz a Bagheera (la pantera negra) en la versión live action de “El libro de la selva” (2016).

Hasta siempre querido Rochon 🙌🏼siempre recordaré nuestras pláticas intensas , tus consejos e historias que siempre tenían sabiduría y humor y tu “wiskol “ te queremos y siempre te recordaremos 😢❤️🙏🏻 un abrazo hasta el cielo pic.twitter.com/RqDwymjecu — Dulce Maria (@DulceMaria) November 8, 2021





