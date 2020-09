El DJ y productor Erick Morillo se hizo mundialmente conocido por la canción "I Like To Move It". | Fuente: AFP

El DJ y productor Erick Morillo ha sido hallado muerto en su casa de Miami, en Estados Unidos. El músico es recordado por ser uno de los máximos representantes del sonido house y dueño del prestigioso sello discográfico Subliminal Records, pero su fama mundial llegó con el éxito del tema “I Like To Move It”.

Las causas de su fallecimiento son desconocidas, y el Departamento de Policía de Miami Beach ha iniciado una investigación por el deceso del creador del éxito internacional “I Like To Move It”, el cual lanzó bajo el seudónimo Reel 2 Real. La canción también ganó popularidad entre la generación joven, luego de que fuera utilizada para la película animada “Madagascar”.

De acuerdo a Ernesto Rodríguez, del Departamento de Policía de Miami Beach, la estación recibió una llamada a las 10:42 horas (hora local) en el domicilio del productor. Los pocos detalles detrás de la muerte del músico se encuentran en la etapa preliminar de la investigación, según recogen medios estadounidenses.

El famoso DJ Erick Morillo era de origen colombiano, pero creció en New Jersey, EE. UU. En su carrera, ha realizado remezclas para artistas de la talla de la fallecida Whitney Houston, Bassements Jazz, Puff Daddy o Boy George. Con su propio sello, Subliminal, desde 1997, fue tres veces ganador del premio al mejor DJ house en los DJ Awards y ganador del premio al mejor DJ internacional en 2002, 2006 y 2009.

ACUSADO DE VIOLACIÓN

Su muerte ocurre poco después de que fuera acusado de agresión sexual. A principios de agosto, el artista fue detenido por las autoridades, luego de ser denunciado por una mujer que lo acusó de violación. Sin ningún consentimiento de por medio, la víctima se habría despertado “desnuda” en una habitación junto a Morillo a finales del 2019. (Con información de Europa Press)