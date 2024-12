Felipe Colombo cuenta cómo fue convencer a Camila Bordonaba para el reencuentro de Erreway

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una de las grandes sorpresas del regreso de Erreway fue que Camila Bordonaba aceptara formar parte de la gira de reencuentro de la banda argentina. Como se recuerda, la actriz y cantante se alejó de los reflectores después de que terminó la serie por lo que, más de 15 años después, vuelve a pisar los escenarios junto a Felipe Colombo y Benjamín Rojas.

Colombo, quien interpretó a Manuel, es su gran amigo (también es madrina de su hija Aurora); por lo que contó cómo fue que Bordonaba aceptó volver al mundo artístico después de tanto tiempo:

"Yo hablo mucho con Cami, hablo seguido, es mi hermana. Cuando surgió la idea y nos plantearon de sumar a las chicas, dije: ‘Mira, Cami es mi amiga, yo no voy a ir a presionar con algo, háganlo ustedes. Háganlo desde el lugar profesional y después ella hablará con nosotros’. Empezamos a entender que ese era el manejo. El video (promocional) es lindo, pero fue sucediendo y fue un proceso largo para que todos dijéramos que ahora es el momento. Esto es muy Camila. Cami es todo o nada. Entonces, cuando se le planteó muchas veces dijo que no y, de pronto, un día dijo sí. También es interesante ver eso de que no tiene redes y conservar ese cariño de la gente", dijo Felipe Colombo en el programa Perros de la calle, de la radio Urbana Play.

Erreway nació como parte de la telenovela Rebelde Way, creada por Cris Morena. Durante su primera etapa, lanzaron tres discos de estudio (Señales, Tiempo y Memoria) y cerraron este capítulo con la película Cuatro Caminos, en 2004. Ahora, casi dos décadas después, Morena también formará parte activa de este esperado reencuentro, que promete estar a la altura de su legado.

#camilabordonaba #felipecolombo #visionshow ♬ sonido original - visionshowok @visionshowok 🗣️ Por estos días es una revolución la noticia de que #RWAY vuelve a los escenarios y lo que más llamó la atención es que Camila Bordonaba haya aceptado ser parte del proyecto luego de estar alejada de los escenarios durante casi 20 años. Felipe, compañero y amigo personal de Camila, estuvo de invitado en un programa especial de #PerrosDeLaCalle y comentó cómo fue el momento en el que Camila aceptó volver a la banda. #erreway

¿Por qué los conciertos de Erreway no serán en el Estadio Nacional?

La productora encargada del evento, Masterlive Perú, explicó las razones detrás de esta decisión, asegurando que se trata de factores logísticos y estratégicos. A través de un comentario en Instagram, la empresa organizadora le respondió a una seguidora que preguntó por qué los shows de Erreway (programados para el 3, 4 y 6 de mayo de 2025) no serán en el mencionado reciento:

"Lamentablemente, el Estadio Nacional no estaba disponible para esas fechas", se lee. Es así como confirmaron que el lugar tiene una agenda muy ajustada debido a otros compromisos programados para el mismo año. La banda argentina volverá a los escenarios luego de 18 años tras la salida de Luisana Lopilato, quien no estará en la gira anunciada.

Felipe Colombo emocionado por los tres conciertos de Erreway en Perú

"Nueva fecha Lima, Perú", escribió Felipe Colombo quien interpretó a Manuel en la recordada serie argentina que dio vida a la banda. "Esto es impresionante. Muchas gracias. ¡Estamos gratamente sorprendidos y honrados! Gracias, gracias, siempre por lo que han logrado. Es de ustedes y estamos felices", agregó en su mensaje publicado en la red social X.

Erreway se consolidó rápidamente como un fenómeno internacional y lanzó, entre 2002 y 2004, tres discos de estudio, además hizo exitosas giras mundiales y terminó su primera etapa con la película Cuatro Caminos. Cris Morena, la creadora de la exitosa telenovela, ahora será parte activa de este nuevo capítulo para la banda, lo que garantiza que habrá un gran espectáculo.

