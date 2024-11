Luisana Lopilato rompió el silencio y explicó por qué no estará en la gira de Erreway en 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una de las noticias que más sorprendió a los fanáticos fue el regreso de Erreway y más aún porque también estará en el escenario Camila Bordanoba, quien estaba alejada de los reflectores. Si bien la acompañará Benjamín Rojas y Felipe Colombo, surgió una duda: ¿Y Luisana Lopilato?

Las redes sociales se inundaron de preguntas sobre si la famosa Mía Colucci se sumará a la gira que llegará a Perú a inicios de mayo de 2025. En medio de las dudas, la misma actriz argentina le puso fin a los rumores y reveló que no formará parte del tour, pero le mostró su apoyo a sus compañeros.

"Sé que se pusieron contentos con la vuelta de Erreway, yo también me puse muy feliz por ellos. Me llenaron de preguntas en las redes sociales y estoy acá para contestarles", se le escucha decir a Luisana Lopilato en un video de TikTok. "Muchos quieren saber si voy a formar parte del Tour de Erreway 2025 y desafortunadamente no voy a poder formar parte esta vez, pero quien dice que a lo mejor alguna vez me subo en algún show y los visito", agregó.

De acuerdo con la actriz, el motivo principal es por "temas de calendario" ya que el próximo año está lleno de trabajo: en marzo viajará a Vancouver para la grabación de una película, en mayo rodará Pepita la pistolera (basado en la criminal más famosa de Argentina), y a fines, tiene un proyecto aún por confirmar. "Son proyectos que vengo deseando hace bastante y que me tienen muy entusiasmada", mencionó.

"Ustedes saben que para mi Mía Colucci, Erreway y Rebelde Way fueron proyectos que me hicieron sentir muy orgullosa. Estoy siempre muy agradecida por todo el cariño de ustedes, hasta el día de hoy me llenan de amor en las redes sociales. Estoy muy contenta con Feli, con Benja y con Cami porque sé que la van a romper", finalizó.

¿Luisana Lopilato cantará con Erreway?

Luego de que la también cantante argentina dijera en su video que es posible que visite a sus compañeros de Erreway en alguno de sus shows, el periodista Agustín Rey de el medio Entrometidos (Net TV), mencionó el programa que Luisana Lopilato sí estaría en la gira de la banda cuando llegue a Argentina, a pesar de que aún no han comunicado fechas en el país. Hasta el momento, solo está Ecuador (Quito y Guayaquil), Perú (Lima), Italia (Nápoles) y España (Madrid y Barcelona).

A pesar de que no precisó fechas del concierto en Argentina, especuló que sería entre julio y septiembre.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Erreway en Perú?

El concierto de Erreway en Perú se realizará el sábado 3 de mayo de 2025 en el Costa 21 del distrito limeño de San Miguel. Bonita de más, Será de Dios, Te soñé, Tiempo, Resistiré, entre otros éxitos, volverán a sonar en vivo para deleite de sus más fieles seguidores.

¿Cuándo es la preventa de entradas para Erreway en Perú?

La preventa de entradas para ver a Erreway en Perú estarán disponibles en la plataforma de Teleticket e iniciará el viernes 29 de noviembre a las 10 a.m. con hasta 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank.

