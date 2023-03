Kim Tae Hee y Shin Hyun Joon fueron protagonistas de 'Escalera al cielo' o 'Stairway to Heaven'. | Fuente: Twitter

El protagonista de ‘Escalera al cielo’, Shin Hyun Joon, reveló una anécdota de lo que sucedió en las grabaciones de la popular novela.

Como se recuerda, Joon interpretó a Han Taehwa y recordó una escena en la que le tocó grabar con la actriz Kim Tae Hee, quien era la antagonista. El director le pidió que la golpeara y la agresión tenía que ser lo más real posible.

“En ese momento ella era una rookie (novata), ella recién iniciaba en la actuación. Todavía me siento arrepentido con ella porque teníamos varias escenas donde la golpeaba (…) El director dijo que esta escena sería realista si le daba una fuerte cachetada. Así que la bofetada fue muy fuerte. Debió ser difícil para una novata que acababa de debutar, pero ella, como Han Yuri, lo hizo muy bien”, contó Shin Hyun Joon.

'Escalera al cielo' fue uno de los primeros dramas coreanos en ser transmitido por la televisión peruana, en el año 2006 por la señal de TV Perú, y repuesta nuevamente en 2014, por Panamericana, logrando cautivar a una gran cantidad de fans.

"Cuando se emitió 'Starway to Heaven' (nombre de la serie en inglés), los índices de audiencia superaban el 40%. Creo que la atención que recibió se correspondía con la cantidad de trabajo duro que pusimos en filmarlo. Estoy agradecido porque todavía hay jóvenes que ven el drama incluso ahora y se involucran tanto emocionalmente que lloran cuando me ven", comentó el artista en conferencia de prensa de su película 'The Assassin'.

Shin Hyun Joon continúa con su carrera artística y es protagonista de la mencionada cinta histórica. Por otro lado, Kim Tae Hee, tuvo una reciente participación en ‘Hi, bye, mama!’, lanzada en el 2020.

Actriz de 'Escalera al cielo' anuncia su embarazo y su compromiso

La pareja de actores Park Shin Hye y Choi Tae Joon anunciaron que contraerán matrimonio. Los artistas que iniciaron una relación sentimental en el 2018, comunicaron esta noticia a través de una carta donde también revelaron que la actriz está embarazada.

La reconocida protagonista de 'Escalera al cielo' se mostró emocionada de dar este paso importante en su vida con el hombre a quien considera “el amor de su vida”: “Me voy a casar con la persona con la que he estado saliendo desde hace un tiempo. Él fue mi pilar de apoyo durante mucho tiempo, y abrazó a Park Shin Hye con todas sus cualidades faltantes, por lo que estoy planeando comenzar una vida como la pareja de alguien en el matrimonio”.

Por otro lado, comentó que ya están haciendo los preparativos. El actor Choi Tae Joon hizo lo propio en sus redes y le dedicó un romántico mensaje a su pareja:

“Ella es como un salvavidas para mí, quien sin palabras me enseñó a sonreír cuando estoy feliz y a llorar cuando lo estoy. Triste. Ahora, nos gustaría hacer Nuestros votos matrimoniales y dejamos este amor por el que estoy agradecido de dar frutos”.

'Escalera al cielo' o 'Stairway to heaven' es uno de los doramas más conocidos de la actriz Park Shin Hye. En esta producción de SBS, la artista le dio vida a la adolescente Han Jung Su con tan solo 14 años.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.