"Tomaré acciones legales": Christian Cueva niega haber llamado a Paul Michael, pareja de Pamela López

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Cueva decidió responder a las acusaciones de Pamela López. El futbolista peruano, quien juega en Ecuador por el equipo de Emelec, usó sus redes sociales refiriéndose a las supuestas llamadas que él habría hecho al cantante Paul Michael, actual pareja de su todavía esposa.

Por medio de un comunicado, Cueva negó que haya intentado comunicarse con Paul Michael, rechazando así las afirmaciones vertidas por la madre de sus hijos, quien relató que Michael venía recibiendo audios —y mensajes— de parte del entorno cercano del deportista.

“A la opinión pública. Debo indicar que niego tajantemente las afirmaciones vertidas por la señora Pamela López en el programa Amor y fuego”, escribió el popular ‘Aladino’ mostrando su claro fastidio con lo dicho por López en una comunicación telefónica al mencionado programa de espectáculos este martes.

Es así como Christian Cueva anunció que tomará medidas legales para defenderse de las declaraciones de Pamela López, quien viene acusando al exjugador de Alianza Lima de no pasar la pensión de alimentos correspondiente a sus tres hijos en común. “Por ello tomaré las acciones legales respectivas”, sentenció Cueva.

Actualmente, Pamela López mantiene una relación con el cantante Paul Michael. | Fuente: Instagram

Pamela López afirmó que entorno de Cueva mandó mensajes a Paul Michael

Pamela López afirmó que el entorno de Christian Cueva habría intentado comunicarse con Paul Michael, desde Ecuador.

Según relató, al número de su pareja llegaron varias llamadas y mensajes que, presuntamente, fueron realizados por alguien cercano al actual jugador de Emelec.

"Sucedió algo inesperado y no logramos entender: el padre de mis hijos (Christian Cueva) escribiéndole y enviándole audios a Paul, aparentemente en estado de ebriedad (…) Paul no conoce al padre de mis hijos ni a la persona que le escribe. No tienen nada en común, entonces la pregunta es: ¿para qué se consiguieron su número? ¿Cómo y con qué fin?", declaró López vía telefónica en Amor y Fuego.

Según dijo López, los hechos ocurrieron la semana pasada, cuando Paul Michael trabajaba con la Orquesta Candela durante una celebración por el aniversario del Club Universitario de Deportes en el Estadio Monumental.

Defensa legal de Pamela López anunció viaje a Ecuador para exigir pensión de alimentos a Christian Cueva. | Fuente: Instagram

Paul Michael habría recibido llamadas del amigo de Christian Cueva

De acuerdo con el testimonio de Pamela López, mientras se desarrollaba el show, el teléfono de Paul Michael recibió varias llamadas y mensajes desde un número con código internacional ecuatoriano. "Apenas acabó el concierto, me dijo que lo llamaron insistentemente desde un número de Ecuador", comentó.

Aunque no se trataba del número de Christian Cueva, Pamela afirmó que pertenecía a un amigo del futbolista que vive con él en Ecuador. De acuerdo con lo dicho por la empresaria de 38 años, este hombre sería un viejo conocido de la expareja Cueva–López y habría sido el responsable de que Cueva y Pamela Franco se conocieran.

"Se trataba de un sujeto que se hace llamar Mariño, un chimbotano que por años dejó de hablarle cuando descubrí todo lo que hacían juntos. Él le presentó a la 'pinocha' en su casa y actualmente viven juntos en Ecuador", comentó.

Consultada sobre las razones de por qué cree que el entorno de Cueva estaría intentado comunicarse con su pareja, Pamela López respondió:

"No creo que sea por algo bueno o para servir de puente con mis hijos. Sigo en el limbo con la pensión que no percibo. A algunos les parecerá ridículo, pero para mí no lo es, porque estuve casada con Christian Cueva trece años y sé perfectamente el entorno en el que se desenvolvía. Que escriban a Paul a estas alturas me genera temor", apuntó.

Christian Cueva niega haber llamado a Paul Michael y anuncia medidas legales.Fuente: Instagram (cueva10oficial)

Pamela López pidió más de 60 mil soles mensuales a Christian Cueva, según su abogada

Pamela López pidió más de 60 mil soles mensuales como parte de la demanda de pensión de alimentos contra Christian Cueva. Fue su propia abogada Rosario Sasieta quien confirmó que López exigió dicha cantidad por los tres hijos menores que tiene con el futbolista peruano.

“Hemos pedido, por los tres niños, un poco más de 60 mil soles. Eso es lo que hemos pedido. A algunos les parecerá mucho, a otros poco. En dólares son 17 mil dólares mensuales", expresó la abogada en el programa Amor y fuego semanas atrás.

En ese sentido, la exministra de la Mujer señaló que la demanda de Pamela López se hizo cuando Christian Cueva todavía jugaba en Cienciano por lo que harán otra demanda con “nuevas estrategias” ahora que el volante se fue a Ecuador para jugar por Emelec.

"Tendremos que evaluar esos nuevos hechos. Nosotros hemos pedido un poco más de 60 mil soles como monto final. El juez ha dicho que no va a dar 60 mil, por las cuestiones que se están viendo, y nos otorgó el 20 por ciento, que son 12 mil soles. Le hemos dicho que las cosas han cambiado. Él (Christian Cueva) ya no está aquí. Habría que hacer un exhorto y una serie de papeles”, explicó.