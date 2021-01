Jason Kay, cantante de Jamiroquai, rechaza ser el hombre vestido de búfalo visto durante el ataque al Capitolio de Estados Unidos. | Fuente: AFP

¿Jamiroquai estuvo en el asalto al Capitolio de Washington? De ninguna forma sería posible, pero Jay Kay, cantante del grupo de funk, se tomó un momento para aclarar la situación desencadenada por los memes y las bromas en redes sociales. A través de un video publicado en Instagram, se burló de las comparaciones.

El pasado 6 de enero, el Capitolio de Estados Unidos fue asaltado por simpatizantes de Donald Trump que se mostraron en desacuerdo con los resultados de las elecciones presidenciales. Con banderas de confederados y portando armas, tomaron por la fuerza el edificio estatal a pesar de la presencia de agentes policiales.

“Algunos de ustedes pueden pensar que me vieron en Washington anoche, pero me temo que no estaba con todos esos chiflados”, indicó el líder de Jamiroquai tras ser confundido con el ‘hombre búfalo’, posteriormente identificado como Jake Angeli, quien pertenece a un movimiento conspirativo de ultraderecha conocido como QAnon.

En la leyenda del clip, el vocalista de 51 años también agregó que está fascinado con la vestimenta del sujeto, pero está claro que no es partidario de las movilizaciones a favor de Trump: “Buenos días, Washington. Me encanta el sombrero, pero no estoy seguro de que sea mi gente, manténganse a salvo todos”.

¿QUIÉN ES EL ‘HOMBRE BÚFALO’?

Jake Angeli, uno de los rostros de la brutal protesta, es originario de Arizona, EE. UU., y un habitual fanático que se luce en los actos públicos en apoyo al controversial presidente Donald Trump. De exponer teorías conspirativas pasó a liderar la violenta toma del Capitolio para mostrarse en contra los resultados electorales.

El hombre también es llamado por su apodo “Yellowstone Wolf”, una especie de alter ego (o personaje) que empezó a utilizar para aparecer en movilizaciones en su estado natal. Además, forma parte del grupo ultraderechista QAnon, cuyo origen se da por corrientes en foros de internet para especular sobre la existencia de un orden mundial controlado por élites.

