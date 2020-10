La actriz de "Élite" negó haberse sometido a cirugías estéticas. | Fuente: Instagram

Ester Expósito negó haberse sometido a cirugías estéticas, luego de que medios de comunicación españoles hablaran de su supuesto resultado de sus operaciones. A través de sus redes sociales, la intérprete de Carla Rosón en “Élite” desmintió esta información y pidió que primero comprueben los hechos.

Desde su cuenta oficial en Instagram, la actriz de 20 años compartió una historia sobre los rumores en torno a su imagen física. “Pues no me he realizado ninguna rinoplastia ni bichectomía ni cirugía estética. Antes de hacer afirmaciones (no suposiciones/opiniones) hay que comprobar la información”, escribió.

Con participación de profesionales, la prensa española ha especulado sobre las supuestas cirugías estéticas que se habría realizado Expósito. El hecho causó una evidente molestia en la joven artista, quien aseguró que mucha gente joven la sigue y las “mentiras” podrían tener un efecto negativo en ellos.

“Son muchos los jóvenes que me siguen y que podrían influir estas mentiras. Así que supuestos profesionales y determinados medios de comunicación sean responsables y dejen de utilizar mi imagen para hablar del resultado de cirugías que no tengo. Más profesionalidad”, concluyó en su declaración por medio de Instagram.

UNA NUEVA PRODUCCIÓN PARA NETFLIX

Tras despedir de “Élite”, la famosa Ester Expósito regresará a Netflix con la miniserie “Alguien tiene que morir”, de Manolo Caro, quien estuvo detrás de “La casa de las flores”. Con una extensión de tres episodios, tendrá la estructura de un thriller y ha sido enteramente grabada en España.

La ficción empieza cuando, en la España conservadora de 1950, el hijo de una familiavuelve a casa para conocer a su prometida. La tensión comienza cuando él no vuelve solo, sino acompañado de un bailarín de ballet llamado Lázaro, por quien se desatará una tormenta de tragedias debido a la rigidez familiar con la filosofía de la libertad.

“Alguien tiene que morir” se estrena este 16 de octubre y hace unas semanas, Netflix lanzó el tráiler oficial.

