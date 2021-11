Ester Expósito y Nicolás Furtado: Fotos confirman romance entre los actores. | Fuente: Composición

La actriz española Ester Expósito fue captada junto a Nicolás Furtado por las calles de Madrid. A pesar de que ambos no habían hablado sobre la supuesta relación que mantienen, la actriz de “Élite” y el artista uruguayo fueron captados caminando de la mano por la capital europea.

Tras ser vinculado como el tercero en discordia entre la China Suárez y Benjamín Acuña, el protagonista de “El Marginal” despejó las dudas cuando publicó una imagen donde se ve a una mujer rubia.

Además, Ester Expósito hizo lo propio en sus redes sociales cuando compartió una foto con Nicolás Furtado disfrutando de una fiesta de Halloween. El último fin de semana fueron captados por los paparazzi en una cena donde se reían a carcajadas y luego salieron de la mano a pasear.

Ester Expósito pasea con el actor uruguayo Nicolás Furtado por las calles de Madrid. | Fuente: The Grosby Group

Ester Expósito y el fin de su relación con Alejandro Speitzer

La célebre artista Ester Expósito deseó lo mejor a Alejandro Speitzer, de quien guardará un aprecio y admiración aun así terminen su noviazgo. “Solo se merece lo mejor que haya en el mundo y yo le apreciaré y admiraré siempre independientemente de que sea mi pareja o no”, escribió en su comunicado vía redes sociales.

En mayo del año pasado, los actores Ester Expósito, de 21 años, y Alejandro Speitzer, de 26 años, confirmaron su relación públicamente con una foto en sus redes sociales, aunque la relación había comenzado poco antes cuando ellos disfrutaban de unas vacaciones por las playas de Tulum, en México.

Ambos se conocieron en el rodaje de la miniserie “Alguien tiene que morir”, a finales del 2019. Y desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más famosas del entretenimiento. No obstante, su romance terminó en julio de este año.

Ester Expósito y Nicolás Furtado fueron captados por Madrid. | Fuente: The Grosby Group





