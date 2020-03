Eugenio Derbez habló de la supuesta boda falsa con Victoria Ruffo. | Fuente: Composición

El comediante mexicano Eugenio Derbez aseguró que nunca hubo una boda falsa con Victoria Ruffo, sino que fue una sorpresa y una broma para ella, dijo en la segunda parte de una entrevista con Eduardo, el hijo de ambos, difundida este jueves.



"Nunca hubo boda falsa y tú lo sabes y tu mamá lo sabe. Y lo hemos hablado", mencionó al inicio del vídeo.



Desde 1992 hasta 1997 ambos actores protagonizaron un romance que parecía idílico, pero desde su separación los dos han arremetido el uno contra el otro en varias ocasiones.



Una de esas veces Victoria Ruffo dijo que la boda que salió en los medios había sido una farsa.



Sin embargo, en este vídeo, Derbez recalcó lo que otras veces solamente había dejado entrever: "Se lo he dicho a José Eduardo y a Victoria -Ruffo-, tengo todas las pruebas para desmentir eso, no lo he hecho porque no he querido hacerlo más grande. Hay varias personas que fueron a esa fiesta".



Según el comediante, la pareja estaba empezando a ser presionada por los medios sobre cuándo se iban a casar, por lo que ambos acordaron comprar unos anillos para acallar rumores.



"Vamos a decir que nos casamos y no les tenemos que dar explicaciones y nos compramos unos anillos y que nos casamos en secreto, dijo tu mamá. Yo hacía lo que decía porque ella era la famosa y la que sabía", expresó en el vídeo, una continuación de una entrevista íntima entre padre e hijo de la que ya se conocía una primera parte.



Pero a Derbez se le ocurrió darle una sorpresa a su "prometida", reunirse con sus amigos y recibirla con música de boda y un vestido prestado preparado para que Ruffo se lo pusiese.



Según Derbez, cuando se separaron, el abogado de la estrella de las telenovelas pensaba que estaban casados y, al saber que no era así, instó a Ruffo a decir públicamente que había sido una boda falsa para así perjudicar al comediante y evitar que pudiese ver a su hijo.



Por su parte, la actriz mantiene que la idea de los anillos y la boda de mentira fue idea del que fue su marido.



A pesar de lo enrevesado de esta historia y las complicaciones que trajo para ambos la ruptura y separación, Derbez se mostró cómodo con su hijo hablando sobre los detalles de su relación con Ruffo.



Además, el actor también se mostró agradecido con cada una de sus exparejas, ya que, dijo, aprendió mucho de cada una de ellas.



Derbez está casado actualmente con la cantante Alessandra Rosaldo, con quien tuvo a su hija pequeña Aitana.



La también estrella de Hollywood además es padre de Aislinn, Vadhir y José Eduardo Derbez, todos ellos dedicados de lleno a la actuación y al mundo del espectáculo.EFE