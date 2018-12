Eugenio Derbez: La razón por la que no permite que su hija vea sus películas

El actor confesó que no dejó que su hija vea su película "Overboard". | Fuente: Instagram

El actor y comediante mexicano Eugenio Derbez sorprendió a sus seguidores al revelar una de las reglas que mantiene en su hogar. En declaraciones al programa “Hoy”, reveló que debido a un trauma d su infancia, ha prohibido que su hija vea sus películas.

Según reveló, cuando era pequeño tuvo un episodio traumático al ver en televisión a su madre, Silvia Derbez, besándose con un hombre que no era su padre. Esta escena terminó provocando el llanto de un infante Eugenio.

“Yo tenía la misma edad de Aitana, como cuatro años […] pasan en la tele una película de Pedro Infante. Es la primera vez que veo a mi mamá besar a un hombre que no era mi papá, en una escena besaba a Pedro Infante. Me traumé, o sea me puse a llorar por horas”, reveló Derbez.





Él confesó que le reclamó a su madre apenas la vio en aquella escena. Todo esto lo llevó a tomar esta decisión sobre su hija Aitana. “Por eso mismo dije ‘No, mejor que no vea 'Overboard’”.

Finalmente, Eugenio Derbez reveló que celebrará la Navidad junto a su familia, aunque duda que José Eduardo, hijo que tuvo con la actriz Victoria Ruffo, pueda asistir junto a su nieta.