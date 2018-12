"Asu Mare 3": ¿Jorge Ulloa postergó proyecto con Eugenio Derbez para dirigir la cinta de Carlos Alcántara?

El fundador de EnchufeTV tenía un proyecto para dirigir una cinta de Eugenio Derbez. | Fuente: RPP Noticias / AFP

El humor ha marcado la carrera del director de "Asu Mare 3", Jorge Ulloa, quien fundó y dirigió el exitoso canal de YouTube EnchufeTV. Ahora, el ecuatoriano espera ansiosamente el estreno de su cinta para conocer el efecto que tendrá su trabajo en la trilogía más taquillera del Perú.

Lo que pocos saben, es que Ulloa estuvo cerca de quedar fuera de este proyecto debido a un importante compromiso: dirigir el nuevo filme que rodaría Eugenio Derbez en México.



"Yo le había pedido a Cachín que me permita hacer un cameo en 'Asu Mare 3', pero pensé que nunca me llamaría", confesó a RPP Noticias. "Un día me llama y me dice que Ricardo Maldonado ("Asu Mare") no iba a poder dirigir la película y yo acepté", agregó sobre el filme que se estrena hoy.

"El tema es que la fecha que tenían coincidía con un proyecto grande que tenía en México, que al final cambió de fecha y así pude tomar la dirección, con muy poco tiempo antes de la pre-producción", concluyó el directyor.

Fue el propio Carlos Alcántara quien reveló que el proyecto en cuestión, era una cinta con el comediante Eugenio Derbez. ""Es una persona muy solicitada, antes de venir a trabajar con nosotros, me dijo que no podía porque tenía que ir a dirigir una comedia con Eugenio Derbez", confesó Cachín.

"Asu Mare 3" se estrenará este jueves 22 de noviembre en todas las salas de cine de Perú. Esta cuenta con la participación de Carlos Alcántara, Emilia Drago, Melania Urbina, Andrés Salas, Anahí de Cardenas y otras figuras.