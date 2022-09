Alessandra Rosaldo le canta las Mañanitas a Eugenio Derbez. | Fuente: AFP

El actor mexicano Eugenio Derbez se está recuperando tras pasar por una delicada operación de hombro, luego de haber sufrido un accidente en la ciudad de Atlanta (Georgia), informó su esposa, Alessandra Rosaldo, que este viernes festejó al artista por su cumpleaños numero 61.

Ocurrió mientras la cantante y actriz ofrecía un concierto junto al grupo Magneto y Chacho Gaytán, en el marco del espectáculo 90's Pop Tour. Rosaldo hizo una videollamada a su esposo y, en complicidad con los presentes, le cantó el tradicional tema de Las mañanitas.

A una sola voz, los artistas y el público que asistió al show interpretaron la melodía, mientras Rosaldo mostraba la imagen de Eugenio a través de su teléfono. En ocasiones, la artista hacía un paneo para que su esposo sintiera la vibra de todos los presentes.





¡Alessandra Rosaldo le cantó las mañanitas a Eugenio Derbez durante su presentación en los @90sPopTour! 🙌🏻🎉🥳🎂 #VLA pic.twitter.com/3RGqHKHT2n — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 2, 2022

Eugenio Derbez se recupera



Alessandra Rosaldo dijo en un comunicado en sus redes sociales que Eugenio Derbez se estaba recuperando de una “larga y complicada cirugía”, que fue realizada el martes pasado.

Según información proporcionada por Gustavo Adolfo Infante, del programa mexicano Sale El Sol, Derbez se golpeó fuertemente el hombro mientras participaba en un juego de realidad virtual.

“Este hombre maravilloso que de una u otra manera alegra los corazones de millones de personas todos los días, ¡hoy cumple años! Y aunque no será un cumpleaños ‘normal’, sí será el cumpleaños más apapachado y consentido y rodeado de amor”, escribió Rosaldo en su cuenta de Instagram este viernes.

Con más de 40 años de trayectoria en la pequeña y la gran pantalla, la carrera de Eugenio Derbez se vio catapultada este año con el éxito del filme CODA, premiada con el Oscar a mejor película este año y en la que interpretó al profesor de música Bernardo Villalobos.

A pesar del alto en el camino por la intervención quirúrgica, el actor ya grabó la película Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, dirigida por Aitch Alberto, por lo que reaparecerá en cines este septiembre.

