Eugenio González Derbez es un comediante, actor, y productor mexicano hijo de la reconocida actriz fallecida Silvia Derbez. | Fuente: Instagram

El actor mexicano Eugenio Derbez sufrió un accidente el lunes 29 de agosto y su esposa Alessandra Rosaldo compartió un comunicado para contarle a sus seguidores sobre lo que le sucedió hace unos días.

De acuerdo con la actriz, tiene lesiones que ameritan una intervención quirúrgica. A pesar de que no es nada complicado y no compromete su salud, es necesario realizarle una operación.

“El proceso de recuperación será largo y difícil, ya que deberá estar varias semanas en reposo y después someterse a terapias de rehabilitación”, escribió Alessandra Rosaldo. Tras la publicación sobre el estado de salud de Eugenio Derbez, el actor recibió muchos mensajes de apoyo.

Una de ellas fue Regina Blandón, que trabajó en la recordada serie ‘La Familia Peluche’ durante varios años. “Acá andamos pendientes y mandando todo el amor y buena vibra. Pronta recuperación”, se lee en el comentario.

"Acapulco", serie protagonizada por Eugenio Derbez, tendrá segunda temporada

El actor Eugenio Derbez regresará al complejo turístico Las Colinas para continuar con la segunda temporada de su serie bilingüe "Acapulco", cuya producción comenzará en primavera, según anunciaron el últmo viernes.

La serie sigue los sueños de Máximo Gallardo (encarnado en su versión joven por Enrique Arrizon), quien en sus veinte -en la década de 1980- cumple sus sueños al convertirse en un mesero de un lujoso conjunto hotelero.

La ficción continuará su narrativa al ser grabada con locaciones en México, bajo la producción y también la actuación de Derbez, que interpreta al personaje de adulto y es la voz narradora.

"La segunda temporada retoma justo después de los eventos de la primera. En 1985, Máximo debe lidiar con la agitación en el 'resort', problemas inesperados en el hogar y un nuevo interés amoroso que podría rivalizar con la chica de sus sueños", anuncia un boletín emitido por Apple TV+, plataforma donde se transmite la serie.

El Máximo Gallardo de la actualidad, interpretado por el propio Derbez y quien también es narrador y productor ejecutivo de la serie, tendrá encuentros con personas del pasado que lo harán vivir cosas buenas y malas, también adelantó el comunicado. "Acapulco" fue la primera serie de una línea en expansión de Apple Originals.

Se trata de una producción de comedia con diálogos en español e inglés que está levemente inspirada en la cinta de Derbez "How to Be A Latin Lover" (2017), se desarrolla en 1984 y es Eugenio quien narra la historia e interpreta a Gallardo en la versión presente del personaje.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 16 OBI-WAN KENOBI o cómo jugar con la nostalgia para emocionar a los fans

¡Obi-Wan, eres mi única esperanza! Tras el final de temporada de la serie de Obi-Wan Kennobi, Lucia Barja y Michael Livia conversan sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable en la serie protagonizada por Ewan McGregor, que incluye el regreso de Hayden Christensen como Anakin y su alter ego Darth Vader. ¿Qué significó este estreno para el futuro del universo Star Wars? Aquí te dejamos las pistas.