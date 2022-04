Eugenio Derbez respondió al presidente mexicano AMLO en un videoclip publicado en sus redes sociales. | Fuente: Composición (Instagram / AFP)

El actor mexicano Eugenio Derbez publicó este lunes un video en sus redes sociales para desmentir algunas informaciones propaladas por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador —conocido como AMLO, por sus siglas— durante una conferencia de prensa realizada en la mañana.

Derbez, que conforma un grupo de artistas mexicanos opositores al Tren Maya (una línea ferroviaria propuesta por el gobierno federal de México que atravesará la Península de Yucatán), precisó que si este 25 de abril no pudo reunirse con el mandatario de su país, fue porque está en un rodaje lejos de la capital.

"No estoy en Ciudad de México. Hoy teníamos una reunión con el presidente todos los del movimiento de 'Sélvame del Tren', y nos la cancelaron ayer, argumentando que los integrantes de este movimiento, los 'famosos', habíamos dicho que no íbamos a asistir", sostuvo el actor.

Natalia Lafourcade, Rubén Albarrá, entre otros artistas, forman parte de este movimiento ambientalista que este lunes iba a visitar a AMLO en Palacio Nacional. Un encuentro que quedó trunco, según Eugenio Derbez, no porque nadie pudiera acudir al diálogo, sino porque en vista de que él no podía asistir, el Ejecutivo mexicano decidió cancelarlo.

"El único que dijo que no iba a asistir fui yo, y por esta razón: estoy filmando una película desde hace dos meses, tengo un contrato con un estudio norteamericano, y esta fecha la tengo apartada desde hace dos o tres meses", puntualizó, al mismo tiempo que mostraba en imágenes una playa como la locación en la que está actualmente.

Eugenio Derbez a AMLO: "Yo no inauguré el Xcaret"

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, AMLO aseveró que los famosos del movimiento "Sélvame del Tren" "rechazaron el diálogo". Y pidió al vocero de Presidencia que colocara una fotografía en la que aparece Eugenio Derbez "inaugurando un hotel en Xcaret", un conocido parque y resort mexicano ubicado en el estado de Quintana Roo.

"Esa empresa turística, Xcaret, sí ha hecho trabajo de unir cenotes, de desviar ríos. Y vi una foto en donde quien inaugura uno de los hoteles de Xcaret es Derbez. ¿En qué quedamos? ¿Hay un doble rasero", dijo el presidente de México.

En su video, Eugenio Derbez desmintió lo dicho por López Obrador. "Se dijo hoy en la mañanera que yo inauguré Xcaret. No, yo no inauguré Xcaret, no hay que mentir. Esa foto de Xcaret fue de hace cuatro años, que estuve conduciendo los Premios Platino. Xcaret se inauguró en 1990, entonces yo era un bebé, no tenía la cara que yo tenía en la foto de la mañanera", apuntó.

"No hay que mentir, porque si mienten, tampoco le van a creer que no van a tirar ningún árbol ni cenote. Yo no inauguré Xcaret, yo fui a conducir los Premios Platino. Búsquenle. No hay que mentir, es muy feo", añadió el intérprete, no sin antes bromear con que si AMLO quería sacarse una fotografía con él, entonces "feliz de la vida habría ido a Palacio Nacional".

"Le hago la voz del 'Monje Loco', le hago la del 'oíganme, nos canceló faltando 24 horas...', le hago un chiste de Armando Hoyos ('si López es obrador, ¿es porque comió mucha fibra, me pregunto yo?'). Lo que quiera... pero estuvo feo que nos cancelaran, estoy trabajando", sostuvo.

