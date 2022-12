El difícil momento que atravesó Eugenio Derbez: peligro de amputación y depresión | Fuente: AFP

Eugenio Derbez se recupera del accidente que sufrió en agosto pasado y que lo llevó a someterse a una delicada operación; sin embargo, reconoce que cayó en depresión frente al diagnóstico médico y el temor de perder el brazo.

Derbez, de 61 años, contó que, aunque el panorama es positivo, el médico le dijo que su recuperación será larga y tardará "entre seis meses a un año", por lo que aún no puede hacer ciertos movimientos como tocarse la cabeza o levantar el brazo.

"Sí, me dio un poco de depresión, la verdad. Te pasan muchas cosas por la cabeza cuando te dicen que no vas a recuperar el movimiento que tenías antes. Pensé que podría llegar a perder el brazo porque me iban a poner un reemplazo de hombro; me dio miedo, se partió en 17 pedazos el brazo y el hombro", dijo en el programa 'Venga la Alegría'.

Ahora, con mejor semblante, el protagonista de 'Coda' está decidido a desafiar el pronóstico médico, aunque su recuperación no será al 100 por ciento, el actor espera alcanzar un 95 por ciento.

Asimismo, agradeció a la gente que lo apoyó y que tuvo buenas intenciones en el difícil momento: "Leí que me había mandado buenas vibras, buenos deseos, y estoy muy agradecido por eso", expresó.



Eugenio Derbez contó cómo fue su accidente

Eugenio Derbez apareció en redes sociales después de sufrir el aparatoso accidente que lo tuvo varias semanas internado. Por ese motivo, compartió un video donde aseguró que es “el dolor más fuerte de mi vida”.

De acuerdo a su relato, el actor mexicano se encontraba disfrutando con su hijo Vadhir un videojuego virtual, pero no salió como esperaba debido a que tuvo múltiples fracturas.

“Los últimos meses no pisé mi casa y a pesar de que estaba muy feliz por todo lo que me ha pasado, CODA, el Oscar y tres series. Estaba muy feliz, pero me sentía un poco ahogado, me sentía como en la cárcel porque no tenía vida ni días libres. Este accidente pasó por eso, fue mi alma pidiendo parar”, contó.

¿Cómo fue el accidente de Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez agregó que, pese haber realizado actividades peligrosas con su hijo, esta vez no salió bien librado por lo que reveló detalles de su accidente que lo dejó con fracturas grandes y pequeñas:

“Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita...”, narró.

“Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos”, comentó.

