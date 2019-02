Eugenio Derbez y el tierno reencuentro con su hija de la película "No se aceptan devoluciones"

Loreto Peralta se hizo conocida como la hija del personaje de Eugenio Derbez en "No se aceptan devoluciones".

Loreto Peralta se hizo famosa a los 9 años, cuando interpretó a la hija del personaje de Eugenio Derbez en la comedia "No se aceptan devoluciones". La trama contaba la historia de una pequeña que llega a la vida de su padre para cambiar su desordenada y libertina rutina.

La película, la 'ópera prima' de Eugenio Derbez, recaudó más de 39 millones de dólares y catapultó a la fama a la pequeña, a quien después vimos en la exitosa "La casa de las flores" de Netflix.

Eugenio Derbez y Loreto Peralta se han reencontrado y, para celebrarlo, decidieron hacerse una foto similar a la del afiche promocional de "No se aceptan devoluciones". Un ataque de nostalgia.

Derbez y Peralta revivieron el póster de la película con esta publicación en Instagram.

Después de "No se aceptan devoluciones", Loreto Peralta hizo películas como "El profeta" (filme animado con Salma Hayek), "Guardianes de Oz" y "La sirenita". En esta última ─producción de Netflix─ prestó su voz para el personaje de Elle. Se estrenó en agosto de 2018.

Loreto Peralta estuvo a punto de protagonizar el 'remake' de "Poltergeist", pero lo rechazó. “Tiene uno que aprender a no arrepentirse, las cosas pasan por algo. Lo que me ha dicho Eugenio Derbez es que más allá de los números, de lo que se vea en cine, lo importante son los fans, no fallarles”, dijo la actriz en una entrevista con "El Universal".