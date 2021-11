Evaluna: “Amo el maquillaje, siempre me ha encantado porque me permite disfrutar, probar, jugar y es mi momento de conexión conmigo misma". | Fuente: Instagram

Evaluna Montaner, la joven cantante y actriz, fue anunciada como la nueva embajadora de Cyzone, la marca de belleza de la generación Z, con presencia en más de 13 países de Latinoamérica y una comunidad digital de más de 5.4 millones de seguidores. Evaluna Montaner, en su presentación, comentó que esta nueva experiencia le permite compartir dos grandes pasiones: experimentar con el maquillaje y hacerlo en comunidad.

“Amo el maquillaje, siempre me ha encantado porque me permite disfrutar, probar, jugar y es mi momento de conexión conmigo misma. Elegí a Cyzone porque sé que es una marca que me va a permitir experimentar con libertad y seguir conectando con mi comunidad con los mejores productos de belleza. Con Studio Look fue amor a primera vista, amo su labial mate porque está conmigo todo el día”, dijo Evaluna Montaner.

Por su parte, Gabriela Casais, Executive Brand Director de Cyzone, comentó que "esta alianza se genera porque creemos que conectar y compartir a través de la belleza es lo que nos une".

"Experimentar y disfrutar con el maquillaje es mejor si lo hacemos juntas. Por eso, decidimos invitar a Evaluna a unirse a la familia Cyzone. Ella es un ícono para las nuevas generaciones por su autenticidad, carisma, empatía y pasión por el makeup. Además, es Cyzone Lover porque ama Studio Look, nuestra línea profesional de máxima duración. Por eso, estamos seguros de que esta alianza entre Cyzone y Evaluna, será una oportunidad para impulsar a más jóvenes a vivir nuevas experiencias con el maquillaje y a compartir juntas por medio de la belleza”, indicó.





CAMILO Y EVALUNA SE CONVERTIRÁN EN PADRES

El cantante colombiano Camilo anunció mediante una canción que se convertirá en padre por primera vez junto a su esposa Evaluna Montaner. Este miércoles 13 octubre, la pareja lanzó el tema "Índigo" donde incluye la participación de personas muy especiales para ellos y describe una de las etapas más importantes en la vida personal de los consagrados artistas.

Casi al final del videoclip, se ve que Evaluna le muestra una prueba de embarazo donde dio positivo y su esposo no puede parar de llorar al ver el resultado. Abrazando a sus familiares, el intérprete de 'Vida de rico' se mostró emocionado de que pronto llegará un nuevo miembro a su familia.

