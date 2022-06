Evaluna Montaner y Camilo sellaron su amor en el altar el 8 de febrero de 2020, después de poco más de cinco años de estar juntos. | Fuente: Instagram

Después de estar alejados por la cuarentena que está cumpliendo Camilo tras dar positivo a COVID-19, Evaluna Montaner le dio una sorpresa por medio de una videollamada. En sus redes sociales, el colombiano escribió:

"Hace unas semanas la pulga me sorprendió con un tattoo con mi nombre", contó. Visiblemente emocionado, el intérprete de ‘Machu Picchu’ no pudo creerlo y derramó unas lágrimas.

Como se recuerda, el año pasado fue Camilo quien se hizo un tatuaje con el nombre de Evaluna en su costilla y venezolana escribió: "Quédate con el que se tatúe tu nombre".

Sin embargo, en esa época, Ricardo Montaner no estuvo de acuerdo del todo y les dio un consejo: "Quién se tatúa el nombre de su amada en la piel hace que el 'para siempre' quede a mitad de camino".

Los cambios en su relación con Evaluna Montaner

Camilo Echeverry se encuentra en México después de seis meses de ausencia para comenzar su gira “De afuera para dentro”, título que comparte con su próxima producción discográfica cuya inspiración, aseguró, viene de su nueva experiencia como padre y el reencuentro con sus seguidores.

“Nada me ha cambiado tanto como la llegada de Índigo, (el disco) es fruto de eso mismo. Todo eso se cristaliza en ese álbum y el salir de la pandemia para poder encontrarme cara a cara con ‘la tribu’ (sus fans). Ese salir de adentro hacia afuera me revolucionó, es bitácora de todo ese peregrinaje”, relató.

No obstante, compartió que el amor hacia Evaluna Montaner cada vez es más fuerte y que la llegada de su bebé no hizo otra cosa más que afianzarlo.

“Ha cambiado mucho nuestra relación al saber que hay una cosa más grande que lo que ya nos unía, (…) y hemos tenido el privilegio para poder seguir disfrutando de nuestra pareja mas allá de Índigo”, mencionó.

