Camilo dio positivo a COVID y suspendió su concierto en México. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Carlos Ortega

El cantautor colombiano Camilo ha suspendido su presentación en México del 2 de junio debido a que él y personal de su equipo han dado positivo a COVID-19. Así lo informó el mismo cantante a través de su cuenta de Twitter.

“Tribu de México, me da mucha tristeza anunciar que tengo que posponer mi concierto de hoy en el Arena CDMX porque algunas personas de mi equipo y yo, acabamos de dar positivo para COVID”, tuiteó Camilo.

En un segundo tuit, el intérprete de “Pegao” lamentó no poder presentarse, pero indicó que antes está la salud de los asistentes y de su entorno:

“Nos duele mucho, pero la salud de ustedes y nosotros es lo más importante. Agradezco de corazón el esfuerzo que todos ustedes han hecho para estar noche con nosotros. Les prometo que nos veremos pronto y viviremos un show inolvidable”.

“De adentro pa’ fuera tour”

El concierto que Camilo se ha visto obligado a suspender en Ciudad de México forma parte de la gira “De adentro pa’ fuera tour”, que llevará al músico por distintas ciudades del continente y de Europa, durante año.

Esta gira toma el nombre del próximo disco del colombiano: “De adentro pa’ fuera”, que será lanzado en setiembre de este año, y cuyo primer single, “Pegao”, salió recientemente.

Tribu de México 🇲🇽 Me da mucha tristeza anunciar que tengo que posponer mi concierto de hoy en el Arena CDMX porque algunas personas de mi equipo y yo, acabamos de dar positivo para COVID.

Estaremos anunciando la nueva fecha lo más pronto posible.

1/2 pic.twitter.com/KPmcTDaBns — Camilo (@CamiloMusica) June 2, 2022

Camilo anunció nuevo disco y reveló detalles de su vida familiar con Evaluna y su hija Índigo

Las vidas de Camilo y Evaluna Montaner se han visto alteradas por completo con el nacimiento de Índigo, su pequeña hija. La nueva integrante de la familia ha sido, además, motivo de inspiración para el cantante colombiano, quien le dedicó su canción "Pegao" y su álbum "De adentro pa' fuera".

En una reciente entrevista con el programa "Hoy Día", de la cadena Telemundo, el artista indicó que la llegada de su bebé significó el arribo de "canciones, proyectos, carcajadas, ganas de gritar, de viajar, de celebrar , con ustedes [los fans], obviamente...".

"Viendo llegar a Índigo, nos sentamos a escribir lo que siento, que son las mejores canciones que he escrito en mi vida, y así armamos el álbum 'De adentro pa' afuera'", añadió el cantautor de temas como "Tutu" y "Por primera vez".

Este nuevo disco de Camilo saldrá a la luz el próximo mes de septiembre. Mientras, la canción "Pegao" ya acumula más de 3 millones de reproducciones en YouTube desde su lanzamiento, el pasado 19 de mayo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.