Evaluna Montaner y Camilo le dieron la bienvenida a Índigo, una niña. | Fuente: Instagram

Ya nació el bebé de Evaluna Montaner y Camilo y es una niña. La primera hija de la pareja llevó para convertirse en el último miembro de la familia Montaner.

De acuerdo con el programa mexicano Despierta América, los cantantes tuvieron a Índigo este miércoles 6 de abril. Asimismo, la periodista Mandy Fridmann del diario La Opinión también confirmó la noticia.

Como se recuerda, Evaluna y Camilo no quisieron saber el género de su bebé hasta que nazca y por eso escogieron un nombre neutral: Índigo, ya que quedaba bien para niño o para niña.

Además, a fines de marzo, Ricardo Montaner dijo a ‘Ventaneando’ que su hija y su yerno habían decidido planear el nacimiento de su nieto con ayuda de una partera en su casa sin necesidad de acudir a un hospital.

Camilo y Evaluna en terapia

El pasado diciembre, Camilo y Evaluna Montaner confesaron que acudieron a terapia de pareja y soporte psicológico para mantener un matrimonio sano.

La pareja hizo esta revelación durante el poscast "En la sala con Evaluna" de Amazon, donde contaron, además, las técnicas que utilizan para llevar una buena relación a través de la estabilidad emocional.

"Yo tengo una relación con Dios vida. Aparte de eso, siento que es súper importante el acompañamiento psicológico. Es algo que a mí me ha funcionado muchísimo, y a Cami también, es algo que hacemos juntos", explicó la hija de Ricardo Montaner.

Ambos coincidieron en señalar que la comunicación juega un papel importante en el bienestar de un matrimonio. Sin embargo, la artista venezolana aclaró que este diálogo mutuo va más allá de intercambios de mensajes y preguntas rutinarias.

"Algo que me encanta de ti (Camilo) es que constantemente estás tendiendo puentes a la comunicación de ciertos temas. Entonces, a cada rato me estás diciendo 'amor, quiero que sepas que está la puerta abierta para que me hables de tal cosa, lo que sea que sientas me lo puedes decir sin juzgarte'", comentó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x01 La cachetada de Will Smith y nada más importó en los Oscar 2022

¡Estamos de vuelta y recargados! Entendí esa Referencia, tu podcast de cine, series, música y datos random regresa con todo: ahora comentamos lo que nos pareció esta ceremonia del Oscar 2022 y por qué ha sido una de las peores de su historia.