Evan Rachel Wood habla sobre su relación con Marilyn Manson en "Phoenix Rising" | Fuente: AFP

En el 2007, cuando Evan Rachel Wood tenía 19 años, participó en el video de “Heart-Shaped Glasses”, una canción de Marilyn Manson. Quince años después, en el documental “Phoenix Rising”, que se acaba de estrenar en el Festival de Sundance, la actriz confiesa que fue violada por el músico durante la grabación del mencionado video.

“No se parece en nada a lo que pensé que iba a ser... Estamos haciendo cosas que no eran lo que me propusieron. Hablamos de una escena de sexo simulada, pero una vez que las cámaras comenzaron a grabar, comenzó a penetrarme de verdad. Nunca había accedido a eso... Era un completo caos. No me sentí segura. Nadie me estaba cuidando” reveló Wood.

“Me obligaron a realizar un acto sexual comercial bajo falsos pretextos… Ahí fue cuando se cometió el primer crimen contra mí. Esencialmente fui violada frente a la cámara”.

Evan Rachel Wood señaló que fue una experiencia traumatizante de la que no supo cómo defenderse, ya que había sido “entrenada” para no responder, y que incluso el equipo de grabación del video se sintió incómodo durante el rodaje.

La actriz también contó que Marilyn Manson le dejó en claro que, para promocionar el video, ella debía responder a la prensa que pasaron un gran momento romántico, y que así lo hizo porque tenía miedo de molestar al cantante. “El video fue solo el comienzo de la violencia que seguiría aumentando a lo largo de la relación”, añadió.

"Phoenix Rising" ha sido grabado por la directora Amy Berg. Acá puedes ver un breve perfil de la cinesta y su último trabajo.

Evan Rachel Wood acusa a Marilyn Manson de abuso sexual y violencia doméstica

En febrero del año pasado, la famosa actriz Evan Rachel Wood utilizó sus redes sociales para acusar a Marilyn Manson de haber abusado sexualmente de ella. Por medio de un comunicado en Instagram, la protagonista de “Westworld” aseguró que fue víctima del popular cantante.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson”, inició su mensaje. Como se recuerda, desde hace un tiempo la artista afirmó que había sufrió de violencia doméstica y ahora se animó a revelar su nombre.

La relación entre Evan Rachel y Manson se hizo pública cuando ella tenía 19 años y él 38. Esta noticia generó una serie de comentarios en el 2007, ya que la artista era muy joven, sin embargo, tres años después anunciaron su compromiso, pero no llegaron al altar ya que en el 2010 terminaron su romance.

“Comenzó a prepararme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que le han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, añadió en el comunicado.

En el 2016, Evan Rachel Wood conversó con la revista Rolling Stone donde reveló que fue víctima de violación y violencia doméstica, y desde entonces ha sido una de las artistas más combativas en este ámbito.

