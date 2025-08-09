Últimas Noticias
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
"Es un lugar para soñar y salir adelante": mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para supervisar obras de la fundación de su hijo

Mamá de Kylian Mbappé estuvo en Ancón donde la fundación del futbolista construirá un colegio y un campo de fútbol.
Mamá de Kylian Mbappé estuvo en Ancón donde la fundación del futbolista construirá un colegio y un campo de fútbol. | Fuente: RPP/Claudia Huamantingo
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

Fayza Lamari adelantó que el colegio y el campo de fútbol serán espacios para impulsar la educación y el deporte local.

Celebridades
00:00 · 00:31

Fayza Lamari, madre y representante del delantero francés Kylian Mbappé, llegó este sábado al distrito limeño de Ancón, para inspeccionar el lugar donde Inspired by KM -fundación del jugador del Real Madrid- construirá un colegio y un campo de fútbol destinados a la comunidad local. 

La visita tuvo como objetivo revisar los avances y coordinar detalles del proyecto, que busca brindar oportunidades educativas y deportivas a niños y jóvenes de la zona. “Nos han recibido con las manos abiertas. Queremos darle un pequeño colegio, un pequeño lugar para que puedan soñar y salir adelante”, declaró Lamari a la prensa. 

La iniciativa forma parte del trabajo social de la fundación de Mbappé, enfocada en fomentar la educación, el deporte y el desarrollo personal de menores en situación de vulnerabilidad. Se espera que el proyecto beneficie a decenas de familias.

La llegada de Lamari a Perú ha generado expectativa y entusiasmo entre los vecinos, quienes se mostraron felices con la madre del futbolista que también supervisó la olla común de la localidad.  

Fundación de Mbappé también hará más obras en Latinoamérica

María Fe Giha, vocera de la fundación de Kylian Mbappé, fue la encargada de traducir de francés a español las declaraciones de Fayza Lamari, quien confirmó que no solo Perú será beneficiado con estos proyectos, ya que también visitarán Brasil y Argentina:

“María lleva cinco años ayudando a esta asociación y, por eso, está con nosotros. Cuando trabajamos con nosotros, con Kylian, queremos devolverle algo al otro, y eso es lo que hace María. Por eso nosotros solo vinimos a ayudar y por eso estamos contentos de haber venido al Perú, después iremos a Brasil, después iremos a Argentina, intentaremos ir a todos los países del mundo, en cualquier caso”. 

