Ezra Miller está no habido después de ser acusado de agredir y drogar a una menor de edad. | Fuente: Twitter

El actor Ezra Miller continúa en el ojo de la tormenta luego de que haya sido señalado de golpear a una menor de edad. Chase, padre de Tokata Iron Eyes, la joven que ha sido supuestamente violentada, confesó que “no tienen idea de dónde están Tokata y Ezra para obtener ayuda de otras jurisdicciones".

Sin embargo, el protagonista de ‘The Flash’ no ha sido localizado y no asistió al Tribunal Tribal Sioux de Standing Rock para que exprese su opinión y se defienda. De acuerdo con el informe presentado por el señor en la corte, el actor “utiliza la violencia, intimidación, amenaza con violencia, miedo, paranoia, delirios y las drogas para dominar a la joven adolescente Tokata".

A pesar de esta situación, la joven menor de edad utilizó sus redes sociales para mostrarse en desacuerdo con las acusaciones de su padre y confesó que Ezra Miller ha sido “un apoyo cariñoso y una protección inestimable”, todo esto mientras ha sufrido unos altibajos emocionales en los últimos años.

Ezra Miller fue detenido por acoso en un bar de Hawái

El pasado lunes 28 de marzo, el actor Ezra Miller fue arrestado por la policía de Hawái luego de originar un altercado en un bar en la mencionada isla por acoso y por alterar el orden público.

"Miller comenzó a gritar obscenidades y de pronto agarró el micrófono de una mujer de 23 años que cantaba Karaoke (delito de conducta desordenada) y luego se abalanzó sobre un hombre de 32 años que jugaba a los dardos (delito de acoso)", señala el comunicado.

Asimismo, las autoridades aseguran que el dueño del bar le pidió a Ezra Miller que se calmara para evitar desmanes, sin embargo, el actor hizo caso omiso y continuó con ese comportamiento.

Sin embargo, fue puesto en libertad tras pagar 500 dólares de fianza, pero su foto policial quedará para la posteridad.

