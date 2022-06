Ezra Miller acusado de drogar y amenazar a una menor. | Fuente: AFP

Ezra Miller protagoniza una nueva polémica en su haber, luego de ser detenido dos veces durante su estadía en Hawaii, Estados Unidos. Esta vez, el actor fue acusado de haber abusado y maltratado a una menor a través del uso del alcohol y drogas como marihuana y LSD.

Según TMZ, la víctima conoció a Miller en 2016, cuando el actor tenía 23 años y ella 12; desde entonces, ambos formaron una amistad. Sin embargo, las cosas fueron cambiando un año después, cuando la estrella de DC llevó a la joven al rodaje de 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos'.

De acuerdo con los padres de la chica, el intérprete de Flash comenzó a ofrecerle a su hija sustancias alcohólicas y algunas drogas como marihuana y LSD, además de ser el responsable de que abandonara sus estudios para irse a vivir con él.





Luego de protagonizar una serie de polémicas en los últimos meses, esta vez, Ezra Miller está siendo acusado de drogar y agredir a Tokata Iron Eyes, una fan de 18 años. Las denuncias fueron hechas por los padres de la joven, quienes interpusieron una demanda contra el actor. pic.twitter.com/czmnOPEWau — LaChoza (@SiteLachoza) June 8, 2022

TAMBIÉN DENUNCIAN AGRESIÓN

En un intento por recuperarla, los padres de la joven fueron a buscarla y se dieron cuenta que ya no contaba con su licencia de conducir, su tarjeta bancaria, las llaves de su auto y otros implementos que le permitirían vivir de forma independiente. Asimismo, denunciaron que su hija tenía moretones provocados por el actor.

"Ezra usa la violencia, la intimidación, la amenaza, el miedo, la paranoia, los delirios y las drogas para mal influenciar a una joven adolescente", acusaron los padres, quienes piden a los tribunales una orden de restricción al actor para que no se acerque a la menor.

Tras la denuncia, la joven utilizó sus redes sociales para desmentir los alegatos de sus propios padres y considerar a Miller como un gran amigo que le ha brindado "un apoyo cariñoso y una protección inestimable" luego de enfrentar altibajos en su vida.

"Mi padre y sus acusaciones no tienen ningún peso y son francamente transfóbicas; y se basan en la noción de que soy de alguna manera incapaz de tener un pensamiento coherente o de oponerme a las opiniones de mis propios familiares preocupados por mi bienestar. Ahora soy consciente de la gravedad de la manipulación emocional y psicológica que me hicieron soportar mientras estaba en casa de mis padres", agregó.

