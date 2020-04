Logan Williams, actor de Supernatural y The Flash, murió a los 16 años. | Fuente: Instagram

El mundo de la televisión se encuentra en estado de shock al conocer la triste pérdida de Logan Williams. El actor canadiense de series como "Supernatural" o "The Flash" ha fallecido a los 16 años de edad, según confirma The New York Times.

El medio indicó que las causas de este deceso todavía están por esclarecerse. Por su parte, su madre, Marlyse Williams, ha confirmado la noticia con un triste mensaje en el que reconoce que no podrá pasar este luto con su familia por el actual estado en el que vive el mundo a causa del COVID-19.

"Estoy absolutamente destrozada y a eso se añade el hecho de que no puedo abrazar a mis padres, quienes han perdido a su único nieto", explica la madre de Logan.

Compañeros y amigos del joven actor han querido sumarse a las muestras de cariño y homenaje en sus redes sociales. Este es el caso de su compañero en "The Flash", Grant Gustin, que ha compartido una de sus últimas fotos con Logan junto a un texto donde asegura sentirse devastado.

"Acabo de escuchar la noticia de la muerte de Logan Williams y estoy devastado. La foto es de cuando estuvimos rodando el episodio piloto de The Flash en 2014. Estaba impresionando no solo por el talento de Logan sino por su profesionalidad dentro del set. Mi pensamiento y mis rezos estarán con él y con su familia durante estos difícies momentos", anotó.

Además de su participación en "The Flash" y "Supernatural", Williams también tuvo apariciones en "When Calls The Heart", "The Whispers" y en la película para televisión, "The Color Rain".





Con información de Europa Press.