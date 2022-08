La primera actriz Anabel Gutiérrez se puso en la piel de Doña Espotaverderona, mamá de la Chimoltrufia en "Chespirito". | Fuente: Composición

Anabel Gutiérrez, reconocida por formar parte de le Época de Oro del cine mexicano, falleció a los 89 años. La primera actriz ha participado en la gran pantalla y también en teatro, sin embargo, uno de sus papeles más recordados fue el de Doña Espotaverderona en ‘Chespirito’.

Su personaje era la mamá de la Chimoltrufia, interpretado por Florinda Meza. Después de formar parte de esta serie de los 80, decidió tomar una pausa hasta 1999 donde apareció en ‘Discoteca es amor’ y ‘El coyote emplumado’, tras ello dio por finalizada su carrera como actriz.

No obstante, su última aparición en televisión ocurrió hasta 2007, cuando tuvo una participación especial en la telenovela ‘Lola, érase una vez’.

Tras conocerse el sensible fallecimiento de Anabel Gutiérrez, el Instagram oficial de ‘Chespirito’ le envió un mensaje de apoyo a la familia. Ellos no fueron los únicos ya que Televisa también se despidió:

“Lamentamos el sensible fallecimiento esta noche, de la 1ra Actriz Anabel Gutiérrez; gran figura del Cine Mexicano en la llamada Época de Oro. Nuestras condolencias a toda su familia”, se lee en el mensaje de Twitter.

¿'Chepirito' regresará a la televisión?

Desde agosto de 2020, se dejaron de transmitir los programas del entrañable Roberto Gómez Bolaños. Sin embargo, en marzo de este año, Florinda Meza, la viuda del popular “Chespirito”, comentó que está haciendo todo lo posible para que el público de toda América Latina vuelva a disfrutar de uno de los artistas más relevantes de la historia de la televisión.

“Mi corazón de Chapulín está triste, porque el programa 'Chespirito' no se ve en las pantallas de un mundo tan necesitado de risas y alegría”, fue el mensaje que, acompañado de un lloroso Chapulín Colorado, la recordada Doña Florinda compartió en Twitter e Instagram, y que provocó la inmediata reacción de sus seguidores.

Los usuarios de Twitter le reprocharon que cobre tantas regalías. Pero ella salió aclarar que no tiene nada que ver con esa decisión, y que se encuentra en medio de una batalla legal por devolver a "Chespirito" a la pantalla chica.

“Yo no estuve involucrada en esa decisión. No me tomaron en cuenta. Yo jamás hubiera permitido que el programa se dejara de transmitir. No es lo que mi Rober hubiera querido. Por eso ahora estoy luchando legalmente para que pueda regresar a las pantallas”, fue uno de los mensajes que escribió en Twitter.

