Tim y su hijo Cormac en el Festival de Cine de Cannes 2022. | Fuente: AFP

El músico Cormac Roth, hijo del famoso actor Tim Roth, falleció a los 25 años, luego de un diagnóstico de cáncer. Si bien su muerte se dio el 16 de octubre pasado, la noticia fue confirmada este 31 de octubre por parte de su familia.



“Fue una salvaje y eléctrica bola de energía y su espíritu estaba completada con luz y bondad”, comenzó el comunicado de la familia. La comunicación resalta además que su alma llenó de felicidad y esperanza a todos los que lo rodeaban.



“Tan salvaje como era, Cormac también era la encarnación de la bondad. Un alma gentil que trajo tanta felicidad y esperanza a quienes lo rodeaban. El dolor viene en oleadas, al igual que las lágrimas y la risa, cuando pensamos en ese hermoso niño a lo largo de los 25 años y 10 meses que lo conocimos. Un niño incontenible, alegre, salvaje y maravilloso. Recientemente un hombre. Lo amamos. Lo llevaremos con nosotros dondequiera que vayamos”, finaliza.



Cormac fue un conocido músico, que además de componer y producir su propia música era un destacado guitarrista graduado del Bennington College.



Hace un año, Cormac usó sus redes sociales para contar que fue diagnosticado de cáncer.



“Me ha quitado la mitad de mi audición, 60 libras de peso, mi confianza, y continuará su camino asesino hasta que pueda detenerlo de alguna manera y matarlo. Pero no me ha quitado la voluntad de sobrevivir, o mi amor por hacer música. Todavía no me ha derribado. Si usted o alguien a quien ama se ve afectado por el cáncer, no dude en comunicarse porque es una montaña rusa emocional como ninguna otra cosa. Los amo a todos, por favor asegúrense de hacer las cosas que aman. La vida es corta. es el caos Y nunca sabes cuándo vas a ser tú. Ponte bien y ve al médico. Fuck cáncer”, escribió.



