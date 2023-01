El actor francés Adama Niane tuvo su último papel en la serie francesa "L’île aux 30 cercueils", en 2022. | Fuente: Netflix

El actor francés Adama Niane, que se dio a conocer por papeles en películas como 'L'Affaire SK1' y series de televisión galas como 'Lupin' o 'Plus belle la vie', falleció a los 56 años, según confirmaron este domingo colegas de profesión.

"Envío mis profundas condolencias a los seres queridos de Adama Niane, inmenso actor al lado del cual he tenido la suerte y el placer de interpretar", expresó el actor Omar Sy (protagonista de 'Lupin') a través de Twitter.

Horas antes también había hablado "con inmensa tristeza" de su fallecimiento el director Olivier Abbou, que trabajó con Niane en varios proyectos, y su agente confirmó igualmente la noticia a varios medios franceses, como la televisión BFM.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los detalles de las circunstancias de la muerte del actor, originario de París.

J’adresse mes profondes condoléances aux proches d’Adama Niane, immense acteur au côté duquel j’ai eu la chance et le plaisir de jouer.

Un homme d’une bienveillance rare…Que son âme puisse reposer en paix. pic.twitter.com/aGdhYMf4gG — Omar Sy (@OmarSy) January 29, 2023

La trayectoria de Adama Niane

El actor Adama Niane nació en la capital francesa un 23 de agosto de 1966, de acuerdo con el portal IMDB. El último proyecto en el que apareció fue en la serie limitada francesa 'L’île aux 30 cercueils', en 2022, donde dio vida a Yannick Lantry.

Durante su vida, el intérprete participó en series de televisivón, como 'Alex Hugo', 'Lupon', 'Maroni'; 'Sam', 'Inhuman Resources', 'Prize au piège', 'Troubled Waters', 'La Mante', entre otras.



Asimismo, Adama Niane formó parte de producciones cinematográficas, como 'Felicità', 'The Bare Necessity', 'Gang of the Caribbean', 'SK1' y 'Baise-moi', por mencionar algunas.

En la famosa serie de Netflix, Niane dio vida a Léonard, un asesino a sueldo contratado por el magnate Hubert Pellegrini (Hervé Pierre) para acabar con la vida de Lupin (Omar Sy).



'Lupin', temporada 3 a la vista

En septiembre de 2022, Netflix anunció la continuidad de 'Lupin', aunque no adelantó ninguna fecha de estreno. Omar Sy ya había hablado anteriormente de la tercera entrega de la serie que protagoniza. Medios especializados, como Esquire, apuntan que su lanzamiento será este año

La historia de la serie, como se recuerda, trata sobre Assane, un admirador de Arsène Lupin —aquel personaje famoso en el imaginario francés creado por Maurice Leblanc en 1905— que busca vengarse del poderoso Hubert Pellegrini, quien incriminó a su padre Babakar por el robo de un collar de diamantes.

En conversación con RPP Noticias, el creador de la serie comentó cuál era el objetivo al grabar esta ficción: "Desde el principio queríamos hacer una serie para toda la familia. Tuvimos la suerte de que los primeros capítulos se dieron donde todos están en la casa, juntos".

El elenco de 'Lupin', además del fallecido Adama Niane, está compuesto por Shirine Boutella, Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme, Ludmilla Makowski, Soufiane Guerrab, Etan Simon y varios más.

(Con información de EFE).

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.