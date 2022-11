Aycox trabajó en la aclamada serie 'Supernatural' entre 2006 y 2008.

La reconocida actriz Nicki Aycox falleció a los 47 años. La protagonista de ‘Supernatural’ padecía de leucemia -según contó ella en el 2021- y murió el pasado jueves. Su familia compartió la noticia por medio de sus redes sociales y lamentó la pérdida.

“Mi hermosa, inteligente, feroz, increíblemente talentosa y cariñosa cuñada, Nicki Aycox Raab, falleció ayer con mi hermano, Matt Raab, a su lado. Nicki y Matt tuvieron una vida maravillosa juntos en California. Definitivamente era una luchadora y todos los que la conocían la amaban”, escribió su cuñada Susan Raab Ceklosky.

Tras la publicación, muchos fanáticos de Nicki Aycox y de ‘Supernatural’ comentaron la publicación con sentidos mensajes: "¡Desgarrador! ¡Oraciones para Matt y toda tu familia!", "Lo siento mucho por tu pérdida", "Mi más sentido pésame para su familia. ¡Los mantengo a todos en mis oraciones!", "Mis condolencias. Nicki era una persona increíble".

Ante la noticia, Eric Kripke, el creador de la serie le dedicó unas palabras a la fallecida actriz: "Extremadamente triste al escuchar que falleció nuestra primera Meg Masters. Demasiado joven", dijo en Twitter. "Ella fue una delicia y entregó líneas como miel y veneno. Me maravillo de cómo hizo legendaria una simple palabra como 'mediocre'".

Otra pérdida para el elenco de 'Supernatural'



El mundo de la televisión se encuentra en estado de shock al conocer la triste pérdida de Logan Williams. El actor canadiense de series como 'Supernatural' o 'The Flash' falleció a los 16 años de edad, según confirmó The New York Times.

El medio indicó que las causas de este deceso todavía están por esclarecerse. Por su parte, su madre, Marlyse Williams, confirmó la noticia con un triste mensaje en el que reconoce que no podrá pasar este luto con su familia por el actual estado en el que vive el mundo a causa del COVID-19.

"Estoy absolutamente destrozada y a eso se añade el hecho de que no puedo abrazar a mis padres, quienes han perdido a su único nieto", explica la madre de Logan.

Compañeros y amigos del joven actor han querido sumarse a las muestras de cariño y homenaje en sus redes sociales. Este es el caso de su compañero en 'The Flash', Grant Gustin, que ha compartido una de sus últimas fotos con Logan junto a un texto donde asegura sentirse devastado.

"Acabo de escuchar la noticia de la muerte de Logan Williams y estoy devastado. La foto es de cuando estuvimos rodando el episodio piloto de The Flash en 2014. Estaba impresionando no solo por el talento de Logan sino por su profesionalidad dentro del set. Mi pensamiento y mis rezos estarán con él y con su familia durante estos difícies momentos", anotó.

