Olivia García fue actriz recurrente en algunos episodios de "El Chavo del 8". Interpretó a Gloria, la tía del personaje de Patty.

La actriz mexicana Olivia García, reconocida por su participación en "El Chavo del 8" como tía del personaje de Patty y amor imposible de Don Ramón, falleció en Ciudad de México, confirmó su hija Olivia Peralta.

En sus redes sociales, Olivia Peralta, quien se desempeña como presentadora de noticias, escribió un sentido mensaje a su madre.

"Si hay cielo, festeja tu vida con los seres queridos que se adelantaron y observa cómo honraré la educación que me dejaste. Sé que estarás tú en cada acto íntegro que yo haga, porque esa fue de las principales lecciones que me diste. El nunca ser infiel a mis pensamientos o sentimientos por complacer a alguien o lograr algo", manifestó.

El mensaje de Olivia fue acompañado por una tierna fotografía de su madre cargándola cuando era pequeña.

Días antes, Olivia Peralta había pedido a sus seguidores en Instagram que eleven una oración por su madre. "Si en algo he sido afortunada en esta vida, es en tenerte como mamá. Pocas mujeres tan íntegras, fuertes y profundas", escribió.

Todo parece indicar que la actriz venía pasando por momentos delicados de salud. "Me has enseñado a valerme por mí misma y no a la sombra de nadie ni de nada... y entonces me regalaste la Libertad. Esa que a muy poca gente he visto que pueda experimentar. Gracias mami, gracias por haberme escogido como tu hija y haberme dado estas alas con las cuales disfrutar de la vida".