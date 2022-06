Fernando del Solar, icónico conductor de la televisión mexicana, falleció a los 49 años. | Fuente: Photoamc/EFE | Fotógrafo: Photoamc

El presentador y actor Fernando del Solar, de origen argentino, pero con una popular carrera en México, falleció este jueves a los 49 años de edad, según informaron televisoras y compañeros del medio.

"Nos parte el corazón informar el lamentable fallecimiento de nuestro querido Fernando del Solar", compartió en redes oficiales el programa "Venga la alegría" de TV Azteca, televisora en la que trabajó por casi dos décadas.

Aunque no se precisó su causa de muerte, los médicos lo diagnosticaron en 2012 con cáncer de pulmón.

"Con profunda pena informó que falleció mi querido Fernando del Solar. QEPD (que en paz descanse)", lamentó Paty Chapoy, conductora de espectáculos de TV Azteca.

Sobre Fernando del Solar

Fernando Martín Cacciamani Servidio, más conocido como Fernando del Solar, nació en Buenos Aires (Argentina) en 1973, aunque muy joven se mudó a México, donde obtuvo la nacionalidad.

Su carrera artística y televisiva comenzó en 1998 como actor de diferentes telenovelas, entre las que se encontraron "Perla", "Háblame de amor" y "Un nuevo amor".

Progresivamente, Del Solar fue adquiriendo fama, la cual se incrementó por su papel de conductor de programas de televisión en México, en particular por shows de concurso como "Sexos en guerra" y "La Academia", o los de revista matutina como "Venga la alegría" y "Hoy".

El primer espacio que presentó fue "Insomnia", a inicios de la década del 2000, y desde entonces fue la cara visible de una decena de espacios, siendo "Todo un show", que se emitía en 2019, una de sus últimas intervenciones en la pequeña pantalla.

Del Solar, quien también participó en un par de producciones cinematográficas, deja dos hijos que tuvo con la presentadora mexicana Ingrid Coronado, con quien estuvo casado varios años.

(Con información de EFE)

