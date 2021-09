En el Festival de Venecia 2021, las estrellas italianas Roberto Benigni y Nicoletta Braschi demostraron una vez más que su amor va más allá de la pantalla grande. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FILIPPO MONTEFORTE

Roberto Benigni recibió en el Festival de Venecia 2021 el León de Oro a la Trayectoria por su destacada carrera cinematográfica. Al subir al estrado para agradecer el reconocimiento, el actor italiano dedicó el premio a su esposa, la actriz Nicoletta Braschi, en un romántico discurso.

La cineasta Jane Campion ofreció unas palabras a la icónica pareja de “La vida es bella” antes de entregar la estatuilla a Roberto Benigni: “En estos tiempos difíciles para los directores, para las personas de todo el mundo y también aquí en Italia, necesitamos a Roberto Benigni. Es un genio cómico con un corazón y una sinceridad que pueden encarnar la alegría”.

Así es que pidió a todos los asistentes del Festival de Venecia 2021 enamorarse de la estrella italiana y su compañera de vida. “Su esposa Nicoletta Braschi es su Beatriz, su guía, su escandalosa belleza, su igual artístico, su libre pensamiento, su mente abierta, su profundo asombro poético, su milagro. Y el león será su mascota compartida”, agregó.

El actor y director italiano Roberto Benigni brindó una clase maestra en el Festival de Venecia. | Fuente: AFP

Las palabras Roberto Benigni para Nicoletta Braschi

Roberto Benigni fue invitado al escenario para ser galardonado con el León de Oro a la Trayectoria en el Festival de Venecia 2021 y comenzó su discurso mencionando a su “actriz favorita”, su esposa Nicoletta Braschi. Como se recuerda, los actores italianos trabajan juntos en producciones cinematográficas desde 1987.

“Ni siquiera puedo dedicarle este premio, porque es suyo. Te pertenece, lo sabes, y por eso se lo dedicarás a quien quieras”, dijo. “Llevamos 40 años haciendo todo juntos, produciendo, interpretando y diseñando las películas. ¡Cuántas películas hemos hecho! Entonces, ¿cómo se mide el tiempo en una película? Solo conozco una forma de medir el tiempo: contigo y sin ti”.

“Si alguna vez en el trabajo que he hecho algo ha despegado es gracias a ti, tu talento, tu misterio, tu encanto, tu belleza, tu talento como actriz. Cuántas cosas aprendí al escucharte actuar en el set”, añadió Roberto Benigni y continuó citando a Groucho Marx: “Tenía razón cuando decía: ‘Los hombres son mujeres que no lo han conseguido’. Y así es. No podría ser como tú, Nicoletta”.

El ganador del Oscar aseguró haber logrado todo en su vida por “la luz” de Nicoletta Braschi y recordó la primera memoria de ella: “La primera vez que te conocí desprendías tanta luz que pensé que Nuestro Señor, al darte la luz, quería adornar el cielo con otro sol. Mira, fue lo que ellos llaman amor a primera vista. De hecho, a última vista. De hecho, a la vista eterna”.

