Mecnun Giasar es el coreógrafo del 'Motomami Tour' de Rosalía. | Fuente: Facebook

El Festival Pura Calle se realizará a inicios de mayo y uno de los artistas que estaría presente era el coreógrafo de Rosalía, Mecnun Giasar. Sin embargo, la organización reveló que él canceló su participación como jurado y maestro.

“Luego de más de tres meses de coordinación, comunicación y exposición a medios promocionando y anunciando su llegada, el mencionado coreógrafo decidió no cumplir su acuerdo con el Festival Pura Calle”, reza el comunicado.

Por otro lado, anunció que, próximamente, darán el nombre de un nuevo talento de talla internacional. Asimismo, se comunicarán con las personas que adquirieron sus entradas para tener una clase maestra con Mecnun Giasar. “Se harán las respetivas coordinaciones”.

Como se recuerda, el coreógrafo de Rosalía tuvo una polémica con el influencer IOA por, supuestamente, robar su trabajo. Más allá de avivar la polémica, Vania Masías dijo en rueda de prensa que el Festival Pura Calle sería una buena oportunidad para que puedan conversar y resolver este conflicto.

"Yo soy coreógrafa y mi trabajo es crear, crear a partir de pasos y a partir de un concepto. Eso es lo que hizo Mecnun en su momento. No es el momento para ponernos a decir quién tiene razón o no, porque no queremos hacer polémica de eso", dijo en ese entonces.

Festival Pura Calle 2023

Vuelve el Festival Pura Calle, un evento donde la cultura hip hop se vea reflejada y potenciada a través del street dance, freestyle y la presencia de bandas peruanas que han logrado un gran posicionamiento entre el target con una comunidad de más de 5 millones de peruanos.

En los tres días de festival se llevarán a cabo competencias de baile en las disciplinas de Hip Hop, House, Breaking BBoy y Bgirl, Locking, Popping, y Crew vs Crew con jurados internacionales.

También habrá Batallas de Rap con los competidores de la FMS y estelares musicales todas las noches gracias a Gonzalo Genek, Panik Room, M2H entre otros. Además, estarán presentes las competencias de BMX, Skate, Grafitti y las clases maestras con destacados maestros internacionales.

"Nosotros estábamos invitando al coreógrafo de Rosalía para que pueda venir y enseñar su coreografía y su trabajo a las personas que quieran entrar a sus clases", señaló Vania Masías en ese entonces.

El evento también contará con un patio de comidas y muchas experiencias que podrás disfrutar con amigos y familia este 5, 6 y 7 de mayo en el Parque de la Exposición. Las entradas ya están a la venta en Joinnus, con precios desde los S/40 soles en adelante. Los interesados pueden elegir su paquete preferido.

