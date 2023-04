El rapero jamaiquino Sean Paul y el colombiano Feid estrenan "Niña bonita". | Fuente: Universal Music Group

A una semana de haber lanzado 'Classy 101' con la artista Young Mikko, Feid estrena un nuevo tema junto al legendario artista de dancehall, Sean Paul. "Niña Bonita" es una canción sobre un hombre que se enamora de una mujer, incluso después de haberse prometido a sí mismo nunca enamorarse.

Al final, el hombre reconoce ante esta mujer que, si ella siente algo por él, entonces él también puede confesar sus sentimientos por ella. Está dispuesto a dar su vida si eso significa que puedan estar juntos y que ella nunca vuelva a sentirse sola. Feid continúa su histórica ascensión a la cima de la música latina mientras busca llevar su música a nuevos territorios, manteniendo su esencia, sonido y, lo más importante, sus raíces.

El día de hoy, Feid se encuentra como el artista global #6 en Spotify, respaldado por más de 38 millones de oyentes mensuales en la plataforma. Sigue destacándose como la principal super estrella latina emergente con uno de los grupos de seguidores más grandes, compuesto por millones de superfans leales que lo escuchan.

Las estadísticas de las redes sociales de Feid han crecido exponencialmente en los últimos meses, alcanzando más de 9.5 millones de seguidores en total en TikTok y 8.3 millones de seguidores en total en Instagram.

Feid logró sold out para su concierto en Lima

El cantante colombiano Feid ofreció un concierto el pasado 30 de marzo y, a pocas horas de haber iniciado la venta de entradas para su show, el intérprete logró hacer sold out. Como prueba del éxito, en la cola virtual para adquirir entradas se conectaron más de 111 mil personas esperando para obtener la suya.

El protagonista de temas como 'Feliz Cumpleaños Ferxxo', 'Normal' y 'Ferxxo 100', que revolucionó las redes sociales del continente, inició en febrero su primera gira por América Latina y muchos fanáticos de Perú lo estuvieron esperando.

Con 'Ferxxo Nitro-Jam Tour', Feid actuó en las principales ciudades de Argentina, Chile, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, Ecuador; entre otros países por confirmar.

El Ferxxo, como también se le conoce, se ha convertido actualmente en un fenómeno de ventas entre los jóvenes. Su buena racha se multiplica. Obtuvo un reconocimiento en los Premios Tu Música Urbana 2022, celebrados en San Juan (Puerto Rico), donde ganó las categorías 'Top Rising Male Star' y 'New Artist Album of the Year'.

El último disco del cantante colombiano Feid se llama 'Feliz cumpleaños Ferxxo' y se filtró en redes sociales antes de su fecha de estreno. Por ello, el artista de 30 años decidió adelantar su lanzamiento y decidió sacar a la luz todo su material.



A través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, el músico natural de Medellín compartió con sus seguidores cómo esta filtración cambió todos sus planes, pero mencionó que, independientemente de esta adversidad, su álbum está disponible para todos.

