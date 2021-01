La cantante FKA Twigs denunció a Shia LaBeouf por abuso y agresión. | Fuente: AFP

FKA Twigs y Shia LaBeouf han ocupado los titulares desde que la cantante británica decidió revelar su traumática experiencia dentro de la relación. En diciembre del año pasado, lo denunció por agresión sexual, abuso físico y psicológico, luego de haber sido sometida a una serie de eventos que solo ahora se atrevió a contar detalladamente.

En conversación con un podcast de la BBC, la artista de 33 años se sinceró sobre el daño emocional que le provocó estar vinculada románticamente a LaBeouf. Según recuerda, vivía asustada, intimidada y controlada las 24 horas del día y, además, sufrió violencia y abuso por parte del actor.

En el 2018, FKA Twigs y Shia LaBeouf se conocieron en las filmaciones de la película “Honey Boy” y aunque, en un principio, fue como un “intenso período de luna de miel”, la dinámica se fue cambiando para mal: era más “celoso y controlador”. Estuvieron juntos por nueve meses y dieron fin al romance en mayo del 2019.

“Me decía que si lo quería no miraría a otros hombres a los ojos. Así que esa fue mi realidad durante unos cuatro meses al final de la relación”, revela Tahliah Debrett Barnett, más conocida por su nombre artístico FKA Twigs, a casi dos años de haber puesto un punto final cuando llamó a una línea telefónica de violencia doméstica para alejarse de su novio.

“UNA CUOTA DE BESOS AL DÍA”

En esa misma, la intérprete de “cellophane” admitió que esa situación solo logró que se aislara de todos sus seres queridos. El relato para la BBC se tornó mucho más perturbador cuando confesó que Shia LaBeouf la obligaba a practicar ciertos actos de pareja durante el día y si intentaba no permitírselo, recibía un reproche de su parte.

“Solo vivía en una vida reglamentada y contenida que me diera los menos problemas posibles”, se sinceró. “Tenía una cuota para cumplir de besos y caricias, pero nunca supe cuál era exactamente el número. Si no lo alcanzaba, él me regañaría durante horas y me haría sentir como la peor persona del mundo”.

A la fecha, FKA Twigs confirma lidiar con un trastorno de estrés postraumático (TEPT) tras lo vivido en su tormentosa relación con la estrella de Hollywood. Sus constantes abusos físicos y emocionales se daban en los momentos más inesperados: se despertaba en la madrugada para acusarla de querer abandonarlo.

“Durante la cuarentena cualquier cosa que me despertara en la noche, incluso si era mi perro o un ruido afuera desencadenaría un intenso ataque de pánico, porque yo quedé con TEPT (...) Me acusó de mirar al techo y pensar en formas de dejarlo, de no querer estar con él. Siempre era entre las cuatro y las siete de la mañana”, reveló sobre los comportamientos de LaBeouf.

“Nunca pensé que algo así pudiera sucederme a mí. Espero que compartir mi experiencia ayude de verdad a los demás a sentir que no están solos”, agregó la cantante FKA Twigs, quien oficializó su denuncia contra Shia LaBeouf el pasado 11 de diciembre en una corte de Los Ángeles, Estados Unidos.

