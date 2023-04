Daniela Spalla dará su primer concierto en Lima. | Fuente: Difusión

Vete de una vez que me haces daño… dice una de las canciones insignia de Daniela Spalla, la cantante argentina que, con sus temas sobre amor, duelo y superación de lo que no pudo ser, llega a Lima por primera vez para goce de sus fans.

Daniela tenía una gira planeada para el 2020 pero la pandemia llegó y, como muchos artistas, tuvo que postergarla. Durante ese tiempo, como ella misma cuenta, aprovechó para hacer este nuevo disco.

“Quería escribir otras cosas, usar otro lenguaje (…) pude terminar de escribir este disco cuando me sentí más tranquila con lo que soy, lo que he hecho, con ganas de explorar otras temáticas en las canciones”, contó a RPP Noticias, a pocos días de su llegada a Lima.

Este es su primer concierto en el país y ya hizo sold out. Llega con dos sencillos de su último disco: Canciones Tristes y Flores, además de una larga lista de canciones que sus fans esperan con muchas ganas. Sobre la primera, Daniela contó en su cuenta de Instagram que fueron tres canciones las que la inspiraron en su composición y producción: Fast Car de Tracy Chapman, Dónde estás Corazón de Shakira y I want it that way de los Backstreet Boys.

Y es que Spalla tiene muchas referencias musicales en su carrera: Fito Páez, Mercedes Sosa, Charly Garcia, Juan Gabriel, José José, Sandro, Babasonicos y la lista continúa…

Precisamente para este nuevo disco, cuyo nombre aún no ha sido revelado, escuchó mucho pop de los años 90, música de Christina Aguilera quien fuera su musa e inspiración para ser cantante: “me gustaban mucho las cantantes con estas voces grandes y virtuosas (…) eso fue lo que me inició en la música”.

Daniela migró de su natal Argentina hacia México porque la escena musical, sobre todo en los espacios donde participaban cantautoras ya establecidas, le dio la mano. Figuras como Ximena Sariñana, Julieta Venegas o Natalia Lafourcade la impulsaron.

Si alguna vez has escuchado a Daniela Spalla sabrás que sus canciones cuentan muchas situaciones amorosas con las que cualquiera se podría identificar. Sin embargo, en este caso Daniela trata de alejarse de este tipo de vivencias y darle una vuelta: “Hay canciones de superación, es la novedad de este disco con respecto a los años pasados (…)”.

El primer single de este disco iba a ser una canción llamada ‘Aceleré’ que habla netamente sobre superar un amor, pero hubo un cambio de planes y salió ‘Flores’ antes. Tendremos que esperar el disco completo para escucharla y cantar, por qué no, a todo pulmón los que en algún momento superamos una ruptura amorosa.

Daniela tocará en el Sargento Pimienta de Barranco de Lima, un lugar más que conocido por ser un ambiente muy íntimo, que se presta para esta interacción que la cantante tendrá con sus fans este 27 de abril. Que esta no sea la última vez que nos visita.

