Melissa Klug responde con ironía tras perder juicio millonario con Farfán: "Dicen que soy 'chupasangre'"

Melissa Klug se sincera luego de perder el juicio con Jefferson Farfán donde deberá pagar más de un millón de soles, equivalente a 300 mil dólares, por incumplir con el acuerdo de confidencialidad que ambos firmaron tras concluir con su relación.

Ahora, la popular ‘Blanca de Chucuito’ dará todos los detalles y contará todo lo que pasó en su demanda con el exfutbolista peruano, además, responderá a sus críticos, quienes, según ella, la cuestionan por no tener un buen rol de madre.

“Dicen que soy una ‘chupasangre’, que vivo de la pensión de mis hijos, que soy una mala madre por no ayudar a Samara (Lobatón), por no aconsejarla”, exclamó la empresaria de 41 años en un adelanto del programa Esta Noche conducido por la Chola Chabuca que se emitirá este sábado.

Del mismo modo, Ernesto Pimentel, en su personaje de la Chola Chabuca, le preguntó a Klug cómo hará para pagar los 300 mil dólares al padre de dos de sus hijos. “Todos los procesos, primero empieza él”, expresó Klug.

En otro momento, Pimentel le pregunta a Melissa Klug: “¿Tú puedes trabajar con todas menos con Yahaira?”. “Exacto”, contestó la influencer. “A ella la buscan, la persiguen, la critican. Y esta noche ella lega para decir quién es Melissa Klug”, expresó la voz en off de la promoción del programa.

Actualmente, Melissa Klug mantiene una relación sentimental con el futbolista Jesús Barco. | Fuente: Instagram (melissaklugoficial)

Melissa Klug aviva posible embarazo tras sufrir náuseas en vivo

Semanas atrás, Melissa Klug preocupó a sus seguidores tras sufrir náuseas durante una entrevista en vivo. La personalidad de televisión tomó una pastilla para los mareos avivando así un posible embarazo a dos años de dar a luz a su última hija con Jesús Barco.

Fue durante el programa Ponte en la cola, con Micheille Soifer y Ricardo Rondón, que la empresaria afirmó estar “enamorada” de futbolista nacional. “Si, por supuesto estoy enamorada. Hice una linda familia. Tengo una bebé hermosa con él y nos seguimos amando”, comenzó diciendo Klug.

Acto seguido, Ricardo Rondón le preguntó a Melissa si se sentía bien ya que había pedido una pastilla para las náuseas a la producción del programa. “Si, pedí una pastilla (para los mareos) porque me cayó mal el desayuno”, señaló la modelo con una sonrisa nerviosa.

Micheille Soifer resaltó que Klug se sintió mal ni bien se sentó en el set. “Si pedí la pastilla (…) es que estoy embaraza”, señaló la influencer sorprendiendo a Soifer y a Rondón. No obstante, Melissa aclaró que solo estaba bromeando. “No mentira. Me sentí mal de verdad”, acotó.

Melissa Klug reiteró que no trabajaría con Yahaira Plasencia tras grabar TikTok con Darinka Ramírez. | Fuente: Instagram

Melissa Klug y Darinka Ramírez se juntaron en TikTok

En julio de este año, Melissa Klug y Darinka Ramírez sorprendieron al aparecer juntas en diversos videos en TikTok grabando comerciales y pequeños sketches para un centro de tratamiento estético.

Fue Darinka Ramirez quien compartió en sus historias en Instagram las imágenes de las sesiones de fotos y grabaciones donde aparece al lado de Melissa Klug en un detrás de cámaras de las grabaciones compartidas en TikTok.

Otra foto mostró a Ramírez muy sonriente al lado de Klug y otras dos personas cercanas a la personalidad de televisión. En esa misma línea, el influencer y publicista Gabo Mua también compartió otra imagen junto a ambas figuras del espectáculo. “Hoy me tocó trabajar con estas dos guapas”, señaló en su imagen.

Eso no es todo. Melissa Klug llamó “amiga” a Darinka Ramírez en otro video para “bajar los rollitos”. De igual manera, ambas actuaron en otra publicidad para un tratamiento de rostro y donde salen saludando al final.

Cabe resaltar que esta es la primera vez que Melissa Klug y Darinka Ramírez aparecen juntas demostrando que pueden interactuar con normalidad ¿Estaremos ante una nueva amistad? Veremos.