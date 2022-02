La actriz argentina Henny Trayles, recordada por su papel en "Floricienta", murió a los 84 años. | Fuente: IMDB

La actriz Henny Trayles falleció el jueves 17 de febrero a los 84 años, según confirmó en sus redes sociales la Asociación Argentina de Actores. La recordada Greta de la telenovela "Floricienta" dejó un enorme legado en su país que muchos colegas suyos destacaron.

"Nuestras condolencias a sus seres queridos, acompañándolos en el triste momento", fue el mensaje que dejó la mencionada organización en su cuenta de Twitter. La intérprete nacida en Alemania en 1937 partió de este mundo mientras se hallaba en la provincia de San Luis.

Trayles migró de su país natal a Uruguay y, después, a Argentina, donde forjó una trayectoria artística en el cine, el teatro y la televisión. Antes de su muerte, dictaba talleres de stand up comedy en los que, según promocionaba en redes, alentaba la libertad expresiva de sus estudiantes.

"Mi vida es propia de un libro de Historia", declaró en una oportunidad. No era para menos: tras perder familiares en Europa, su hogar quedó "signado por la tristeza". Pero su carrera arrancó a temprana edad, ya que desde los cuatro años se formó en ballet, arte dramático y acrobacia.

Con dolor despedimos a la actriz Henny Trayles, dueña de una importante trayectoria artística en cine, televisión y teatro. Su deceso se produjo el 17 de febrero en San Luis. Nuestras condolencias a sus seres queridos, acompañándolos en el triste momento. pic.twitter.com/bcvshcuGj1 — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) February 18, 2022

De las tablas a la pantalla chica

Henny Trayles brilló con luz propia en el teatro uruguayo. A mediados de los años 50 hasta principios de los 60, formó parte de los elencos de obras clásicas como "Los cuernos de Don Friolera", "Lisístrata", "La fierecilla domada", "Doña Rosita la soltera", entre otras.

Su ingreso a la televisión empezó en 1962, cuando integró el reparto de "Telecapaplum", un programa cómico de Uruguay. Luego, migró para Argentina con el fin de poner en marcha el mismo espacio junto a otros compañeros, como Ricardo Espaltrer, Enrique Almada y Gabriela Acher.

A estos shows le siguieron otros de corte cómico, en los que Trayles destacó. A saber: "Trillizos", "Como vos y yo", "Mi cuñado", "Infieles", "Franco Buenaventura", "La niñera", "Buenos vecinos", "Verano del 98", "Costumbres argentinas" y varios más.

Su trabajo más recordado por generaciones recientes fue en "Floricienta". Entre 2004 y 2005, Henny Trayles encarnó a Greta van Beethoven, empleada del hogar de la familia Fritzenwalden que descendía supuestamente del legendario pianista y compositor de Bonn.

Henny Trayles dio vida a Greta en la popular telenovela argentina "Floricienta". | Fuente: RGB Entertainment

El último adiós a Henny Trayles

En redes sociales, la muerte de Henny Trayles no pasó desapercibida por quienes tuvieron la oportunidad de compartir con ella grabaciones. Gastón Pauls, el actor protagonista de "Todos contra Juan", publicó en su cuenta de Instagram un sentido homenaje a quien fue su madre en la ficción.

"Gracias por llevarme a mi primer casting. Si eso no hubiese ocurrido, no existiría mi hermosa carrera actoral", escribió en la descripción que acompañó su publicación.

Por su parte, Alejo García Pintos, excompañero de la fallecida actriz en "Floricienta", compartió una fotografía de los tiempos en que ambos trabajaron juntos, con un mensaje emotivo: "Buen viaje, Greta, nos volveremos a ver. Descansa en paz, admirada Henny Trayles".

Nicolás Maiques, que también formó parte del elenco de la popular telenovela argentina, escribió: "¡Hasta siempre, Henny! ¡Descansa en paz! Quedaste en la memoria del mundo como la adorable Greta".

