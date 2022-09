María Florencia Bertotti​ es una actriz argentina. Es conocida por haber protagonizado las telenovelas infantiles 'Floricienta' y 'Niní'. | Fuente: Instagram

La serie juvenil ‘Floricienta’ quedó grabada en la cabeza de muchos. Flor Bertotti interpretó temas representativos que, hasta la actualidad, siguen recibiendo el cariño y reconocimiento por parte de sus seguidores. Y prueba de ello fue su concierto en Israel.

La serie solo duró un par de años en los que logró altos puntos de rating en Latinoamérica y en el mundo. La actriz argentina reveló que rechazó una tercera temporada por el hecho de que su personaje tuvo un buen final.

"Cris (Morena) quería hacer la tercera temporada. El personaje de Floricienta acababa de tener trillizos en la serie y yo a ella no me la podía imaginar como mamá, porque iba a ser una irresponsable. Ese personaje llevado a la maternidad me parecía difícil de contar. Pero básicamente lo que me pasó es que sentí que hasta ahí había sido perfecto, que más era querer aprovechar el éxito que estábamos teniendo. Yo siento que no podía a nivel físico y emocional, seguir un año más con toda esa vorágine y toda esa estructura. Me pareció que estaba bien hasta donde habíamos llegado", dijo Flor Bertotti para el programa La Divina Noche de Dante.

Entre el 2004 y 2005, ‘Floricienta’ fue una serie juvenil muy importante y, a pesar de que han pasado 16 años desde ese momento, sigue siendo recordada y repetida en televisión:

“Lo que coseché con ese programa es cariño, amor. Me ve la gente muchos años después, y me tiene asociada a un momento lindo o un recuerdo de su infancia, con su familia, de ir al teatro. Sería muy desagradecida si no lo valorara, si no lo tomara como la bendición de que la gente me recuerde con cariño", finalizó Flor Bertotti.

La locura de 'Floricienta' en Tel Aviv

Flor Bertotti se presentó en Israel el pasado domingo 18 junto a la cantante argentina Rocío Igarzabal (intérprete en “Casi Ángeles”), el cantante mexicano Felipe Colombo (intérprete en “Rebelde Way”) y el cantante israelí Chen Aharoni en un concierto llamado “Locura”. El motivo: interpretar los mejores éxitos de las novelas argentinas que protagonizaron a inicios del 2000. La cita se dio en la sala Menora, en Tel Aviv.

¿Por qué en Tel Aviv? Las producciones argentinas de Cris Morena tuvieron gran acogida en Israel, pues se transmitieron en su idioma original con subtítulos. Por ello, en los videos difundidos en Twitter, se ve a un gran público israelí cantar en español junto a los intérpretes.

En otro video, sobre el escenario, se aprecia a una experimentada Flor Bertotti entonar el tema ‘Porque’ y a los fanáticos que cantaron con ella. Se ve a una ‘Floricienta’ emocionada hasta las lágrimas que dice: “Qué regalo me están haciendo”, pues parece no creer que sus canciones todavía tengan vigencia.

Y es que los videos y la euforia colectiva despertó a seguidores de otras partes del mundo, quienes ya especulan una gira por Latinoamérica. Público hay, solo falta que Floricienta regrese a los escenarios cerca de casa.

