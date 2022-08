Florinda Meza se pronuncia sobre supuesta demanda a Shakira por baile viral. | Fuente: Instagram

Florinda Meza se vio envuelta en una controversia debido a una posible demanda contra Shakira por el baile que realiza en el videoclip musical de su tema "Te felicito", que interpreta junto a Rauw Alejandro. En los últimos días, algunos medios daban cuenta que la coreografía del tema era similar a la popular garrotera del 'Chavo del 8'.

La especulación de esta supuesta batalla legal se originó en redes sociales; sin embargo, la viuda de Roberto Gómez Bolaños salió a desmentir la información recalcando que se trata de una historia inventada y sin ningún fundamento.

"A toda la opinión pública: La noticia de que voy a demandar a Shakira es falsa. A veces, para vender o ganar likes, los medios y las redes sociales inventan historias. No hay fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira", aseveró la recordada 'Doña Florinda'.

La actriz mexicana se vio obligada a publicar este anuncio luego de las insistentes llamadas de periodistas que querían hurgar en esta supuesta demanda, incluso algunos de sus seguidores intercedieron por la artista colombiana, como si se tratara de un caso confirmado.

"Aunque no lo crean me llamaron varios periodistas para saber si era verdad. Y muchos fans me lo preguntaron en serio. Y si ahora lo aclaro es porque empezaron a decirme que por favor, no la demandara, como si eso fuera real", escribió en respuesta a un comentario que recibió.

¿Cómo inició la controversia?

En redes sociales se especuló que Shakira podría sumar un nuevo pleito legal, además de sus deudas con el Fisco de España y la separación de Gerad Piqué, pues se decía que Florinda Meza, planeaba en demandarla por plagio.

Precisamente, algunos usuarios de redes sociales aseguraron que para su video de 'Te felicito', Shakira usó sin permiso los movimientos que el 'Chavo del 8' hace cuando le da su famosa 'garrotera'.

No obstante, durante la promoción del tema, la cantante barranquillera aclaró que los pasos de baile surgieron de la creatividad de sus hijos Milan y Sasha.

“La idea del video fue de Milan y Sasha porque yo quería algo que no se ciñera a la realidad, un video surrealista y Sasha pensó: -Mami, un robot... Yo me imagino tú bailando con un robot- y Milan dijo: -Y yo fuego verde- y a partir de ahí llamé al director y le conté de las ideas sin decirle que eran mis hijos los que habían pensado en ellas para que no fuera de pronto a rechazarlas”.