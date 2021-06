Frida Sofía inicia proceso legal contra Enrique y Alejandra Guzmán. | Fuente: Instagram

Frida Sofía utilizó sus redes sociales para hacer oficial su denuncia formal contra su abuelo Enrique Guzmán y su madre Alejandra Guzmán, después de las acusaciones por abuso sexual que hizo durante una entrevista para un programa de televisión en México. “Durante la entrevista me solté y no pude callarme más”, confiesa en un video a modo de comunicado en Instagram.

“No soy una persona que se vende para contar su vida y llamarla una exclusiva, a muchos les cuesta entender que esta no fue una exclusiva que yo vendí, es la realidad de lo que ha sido mi vida, y no está a la venta”, señala. “Nunca me imaginé que iba a salir de esa entrevista tan liberada y tan fortalecida pero así fue”.

Para la joven cantante e influencer Frida Sofía, muchos de esos traumas se quedan “dormidos” o escondidos en la mente de las personas. Pero la situación se tornó mucho más difícil, debido a los ataques que recibe en el mundo del espectáculo, donde también tuvo que fingir que llevaba “una vida perfecta”. “Empiezas a pensar que nadie te va a creer si hablas”, admite.

“La entrevista me abrió los ojos a lo normalizado que está el abuso en la sociedad, que callamos porque es más cómodo para todos pretender que no pasó, porque nos da miedo ser señaladas que nos llamen locas, manipuladoras, mentalmente inestables, cuando el abuso es justamente la razón del trauma que sufrimos las mujeres”, agrega Frida Sofía sobre su dura confesión que conmocionó al estrellado de México.

Frida Sofía denuncia a Enrique y Alejandra Guzmán

En esa misma línea, Frida Sofía anunció que iniciará un proceso legal contra su abuelo Enrique Guzmán y su madre Alejandra Guzmán, después de “muchas horas con psicólogos y peritos de un proceso de sanación”. Además, agradeció la “presión y la insistencia” de su presunto agresor para presentar una demanda que pruebe los hechos.

“Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron y me afectan todos los días”, aseguró. “Es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá, pero ya no espero nada de ella, hoy me libero de su manipulación y de su chantaje”.

El mensaje de Frida Sofía concluye con ella diciendo no saber cuál es su “dolor más profundo”, después de todo este tiempo y lamenta no haber recibido la protección de su familia, sobre todo de su madre: “Haber sido abusada y violentada o vivir completamente descuidado, desprotegida por la persona que tenía que cuidar de mí y protegerme”.

