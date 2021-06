Enrique Guzmán arremete contra su nieta Frida Sofía: “Tengo mucho tiempo para vengarme” | Fuente: Instagram

Enrique Guzmán se refirió de nuevo a la batalla legal que lo tiene enfrentado a su nieta Frida Sofía, luego de que esta lo denunciara por presuntos tocamientos indebidos cuando era una niña de cinco años.

El cantante se tomó unos segundos para hablar con la prensa mexicana sobre su denuncia en contra de su nieta y el comunicador Gustavo Adolfo Infante, que presentó una entrevista a Frida Sofía en su programa De primera mano, en la que la joven lo acusa de haberle hecho “cosas feas”.

“La parejita esa diabólica, yo soy renecio, va a tener que dar la cara y confesar que se arreglaron con dinero y no por una violación”, dijo el cantante mexicano refiriénsode a su nieta y el comunicador. “Me han ofendido mucho y tengo mucho tiempo para vengarme, pero la va a pagar, los dos”, agregó.

Su estado de salud

Hace unos meses cuando Frida Sofía hizo pública la acusación del supuesto abuso vía redes sociales, Enrique Guzmán se mostró en los medios de comunicación bastante afectado. En esta oportunidad, mencionó que se viene recuperando, aunque al inicio sentía mucho temor de salir a la calle y de que lo señalen por las acusaciones de su nieta.

“Estoy mejor, es el corazón que me hace…. pero con oxígeno y teniendo calma ahí vamos (...) (siento) mucha tensión, pero ya menos”, mencionó Enrique Guzmán. “La gente se irá enterando poco a poco de cómo son las cosas... Yo no soy un enfermo, y menos (le haría daño) a una nieta”.

Alejandra Guzmán deja sin herencia a su hija

La relación entre Alejandra Guzmán y su hija se vuelve más tensa al punto de que la cantante tomó la drástica decisión de retirarla de su testamento y dejarla sin herencia.

Esto se conoció luego de que Pablo Moctezuma, el padre de Frida Sofía, confirmara los rumores en el programa mexicano “Ventaneando”.

“Me entero que Alejandra la quitó de la herencia, eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates, ese no es el problema aquí, no son departamentos, no son coches. Me encantaría que, en verdad, (Alejandra) tomara un paso atrás y escuchara tantito más lo que tiene que decir su hija”, comenzó a explicar Moctezuma.

