Fuente cercana a Angelina Jolie habló sobre la denuncia de Brad Pitt a la actriz.

Recientemente, se supo que Angelina Jolie ha sido demandada por su ex esposo Brad Pitt, por “dañar la reputación de su compañía de vinos”, al vender su parte del negocio a un “extraño”.

Ahora, una fuente cercana a la actriz, que habló con People, señaló que lo alegado por el equipo legal de Brad Pitt es “es una extensión de una narrativa falsa, y la verdad de la situación aún no se ha hecho pública”.

Según esta misma fuente, Angelina Jolie tomó la decisión de vender su parte después de haberle hecho distintas ofertas a su ex esposo. También señaló que ni la actriz ni sus hijos en común con el actor visitaban el viñedo, ubicado al sur de Francia.

"Después de los eventos que llevaron a la Sra. Jolie a solicitar el divorcio y sus años dedicados al cuidado de sus hijos, la Sra. Jolie y los niños no han podido regresar a la propiedad, y tomó la difícil decisión de vender su participación en el negocio. Después de hacerle varias ofertas a su ex marido y sabiendo que sus hijos heredarían el negocio, encontró un socio comercial con experiencia en la industria del alcohol”, declaró la fuente a People.

Brad Pitt denuncia a Angelina por "dañar la reputación" de su compañía de vinos

El actor estadounidense Brad Pitt denunció a su expareja, la actriz Angelina Jolie, por "dañar deliberadamente la reputación" de su compañía de vinos en Francia y vender su parte en la misma a un "extraño", informa la prensa local.

La pareja había adquirido el viñedo Miraval en 2008 por 45 millones de euros (53 millones de dólares), con su correspondiente mansión, en la Provenza (sureste de Francia), donde años después se casaron y disfrutaron de varias vacaciones en familia junto a sus seis hijos.

Ahora, el equipo del actor encargado de la causa legal abierta por la venta de esta propiedad, acusa a Jolie de dañar a su exmarido intencionadamente por vender su parte en la compañía sin su consentimiento, tal y como se recoge en los documentos filtrados a la prensa.

La defensa de Pitt sostiene que Jolie no solo no contribuyó en "nada" al éxito de Miraval, proyecto que apasionaba al actor, sino que consumó la venta "en secreto" y violando a sabiendas las condiciones que había pactado con Pitt, según las cuales ninguno de los dos podía vender sus intereses en ese negocio sin el consentimiento del otro. (Con información de EFE)

